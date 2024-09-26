Джонсон: "Субименди будет рвать на себе волосы после отказа перейти в "Ливерпуль"

Экс-игрок "Ливерпуля" Глен Джонсон считает, что полузащитник Реал Сосьедад" Мартин Субмименди будет рвать на себе полосы после отказа перейти к "красными".

Субименди был целью номер один "Ливерпуля" минувшим летом, но в итоге 25-летний игрок сборной Испании решил остаться в "Реал Сосьедад".



Недавно появились слухи, что Субименди уже жалеет о своем решении и надеется на возвращение "Ливерпуля", и Джонсон может это понять.



"Можно отнестись с уважением к его решению сохранить преданность своему клубу, поэтому что сложно отказать "Ливерпулю", когда они стучатся в твою дверь".



"Каждый хотел бы играть за них, поэтому я изначально был удивлен тем, что он отказался от перехода".



"Появились слухи, что теперь он жалеет о своем решении, и я совершенно это понимаю, особенно если учесть, что у "Реал Сосьедад" не ладится игра в этом сезоне Ла Лиги. Он будет рвать не себе волосы, понимая, что мог претендовать на титул Премьер-Лиги, но вместо этого он обнаружил себя в борьбе за выживание в Ла Лиге", — цитирует Джонсона Daily Mirror.