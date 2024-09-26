Анонс матча "Тоттенхэм" — "Карабах"
В своем стартовом матче Лиги Европы "Тоттенхэм" примет на своем поле азербайджанский "Карабах".
ТОТТЕНХЭМ — КАРАБАХ 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз
Матч против "Карабаха" станет первым из восьми для "Тоттенхэма" на стадии лиги, а чтобы достичь финала в Бильбао 21 мая 2025, "шпорам" придется сыграть до 16 поединков.
Помимо "Карабаха", команде Анге Постекоглу предстоит сыграть в Лиге Европы с "Ференцварошем", АЗ, "Галатасараем", "Ромой", "Рейнджерс", "Хоффенхаймом" и "Эльфсборгом".
- Это будет третья встреча "Тоттенхэма" и "Карабаха". Обе первых — на групповой стадии Лиги Европы сезона 2015/16 — остались за "шпорами" (победы 0:1 на выезде и 3:1 дома).
- "Карабах" проиграл все шесть своих матчей против английских команд во всех соревнованиях, по два раза уступив "Тоттенхэму" (2015/16), "Челси" (2017/18) и "Арсеналу" (2018/19).
- "Тоттенхэм" проиграл только один из восьми последних матчей в Лиге Европы (6 побед, 1 ничья) — в гостях у загребского "Динамо" в марте 2021 (3:0).
- В прошлом сезоне "Карабах" достиг 1/8 финала Лиги Европы, что стал рекордным достижением для азербайджанского клуба.
- Нападающий "Карабаха" Жуниньо поучаствовал в пяти голах (4+1) в своих шести последних матчах в еврокубках, в том числе отличившись в обоих поединках 1/8 финала против "Байера" в прошлом сезоне.
На носу у "Тоттенхэма" выезд к "Манчестер Юнайтед" в Премьер-Лиге, поэтому ожидается, что Постекоглу обратится к ротации. Вильсон Одобер и Ришарлисон остаются в лазарете.
26.09.2024 12:00
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Последние комментарии:
Великобритания тренирует украинских военных, чтоб те еб1али пидорашек на фронте, интересно за какую же команду болеет сосидж..
А не у этой команды американские владельцы, которые в открытую поставляют оружие и кормят миллиардами долларов Украину?
Какое же ты тупое к своим 70 годам…
(ответить)
Рубрика СТИХИ с ФРОНТА
Встречай меня, казачка, обнимай,
Люби меня, противится не буду
С фронтов Луганских еду я к тебе,
Но выезд этот никогда я не забуду
Сначала было всё у нас нормально
И погоняли мы не хило так врага
Потом в машину нашу прилетело,
Двух казаков смерть лихо прибрала
Ребят мы проводили, горевали,
Хорошими людьми были они
Но там на небе так решили, посчитали
И на земле закончены их дни
Мы поклялись, что отомстим за братьев,
На нашем горе им недолго ликовать
За наших братьев никакой пощады
И ничего козлам не объяснять
Мы их нашли и как они рыдали,
Твердили, что все трое повара,
Что никогда в людей и не стреляли,
А пахнет порохом, так это всё война
Смотрел на них сурово и печально,
Но слово казака нужно держать
Я снял папаху, к своим войнам развернулся,
Перекрестился, дал команду расстрелять
Потом, казачка, воевали, как умеем
И знамя Божье помогало нам всегда!
А по ночам твои мне снились очи
И слышал как домой меня звала
И вот я дома, снова я к тебе вернулся,
Принадлежу опять одной тебе
Я знаю, что ревнуешь к этой бабе,
Я знаю,что ревнуешь ты к войне
Не надо, милая, я венчан лишь с тобою,
Ты мне когда- то своё сердце отдала
Она разлучница, озлобленна, коварна,
Завистница, проклятая война...
Роман П.
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COYS!
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Обе дороги из Угледара находятся в серой зоне, сообщает OSINT-аналитик.
Они обозначены на карте зеленым цветом. Это грунтовые дороги, обе в какой-то момент проходят через территорию за позициями ВСУ.
«Украинские войска фактически окружены здесь», - комментирует аналитик.
(ответить)
NВС: Пентагон предлагал поставить Украине фосфорные снаряды.
Высокопоставленные представители Пентагона призывали начать поставки Украине фосфорных зажигательных боеприпасов, сообщает NBC News со ссылкой на источники.
По их данным, Белый дом отверг эту идею.
Как уточняет канал, рекомендация Пентагона состояла в том, чтобы предоставить Украине артиллерийские снаряды с белым фосфором для освещения и создания дымовой завесы, «а не для использования против вражеских войск». Ведомство советовало включить эти снаряды в пакеты военной помощи Киеву, в том числе в недавний.
Если соответствующее решение все же примут, о нем вряд ли объявят публично, уточнили собеседники канала.
Белый фосфор — это воскообразное вещество, которое мгновенно воспламеняется при контакте с кислородом.
Температура горения белого фосфора — 1200-1300 градусов. Вещество моментально прожигает одежду и вызывает тяжелейшие ожоги. Горение сопровождается выделением крайне токсичного дыма. Огнетушители против белого фосфора бессильны — вещество либо выгорает само, либо тухнет при отсутствии кислорода. Использование фосфорных снарядов не допускается Конвенцией по запрещению или ограничению применения конкретных видов обычного оружия.
Минобороны России в феврале 2022 года обвиняло Украину в использовании боеприпасов с фосфором. По данным российского ведомства, фосфор применялся в пригородах Киева.
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Тупорылая обезьяна на премьер министре Британии обвинил Путина в желании расширить "мафиозную империю".
"Я говорю российскому представителю, что я нахожусь здесь как чернокожий, чьи предки были вывезены в кандалах из Африки, под дулом пистолета, чтобы быть порабощенными, чьи предки восстали и боролись в великом восстании порабощенных".
Надо так понимать, что вывезли предки Путина) Уахахахаха, бля, откуда только эти дебилы вылупляются?
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Угледар? Не нужен был (с) какие-то хохло аналитики
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Тоттенхэм-Карабах. За кого будет топить азер на вагифе? За жидов, которые проводят радикальный геноцид против мусульман, или за своих мохнатых сородичей?
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Зеленский допустил нападение на Украину.
Зеленский мог подписать мирное соглашение.
Зеленский не подписал мирное соглашение.
Зеленский сыграл в войну.
Зеленский проиграл.
Погибли сотни тысяч украинцев, потеряны огромные территории, разрушена экономика, идет насильственная мобилизация, зима без тепла и света.
Зеленскому нужна война, чтобы дальше сидеть в кресле президента.
Срок Зеленского уже закончился.
Вам еще нужен Зеленский?
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То есть утрехт смог обыграть твенте, а машина тен хага не смогла, что-то явно не работает
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