Анонс матча "Тоттенхэм" — "Карабах"

В своем стартовом матче Лиги Европы "Тоттенхэм" примет на своем поле азербайджанский "Карабах".

ТОТТЕНХЭМ — КАРАБАХ 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз



Матч против "Карабаха" станет первым из восьми для "Тоттенхэма" на стадии лиги, а чтобы достичь финала в Бильбао 21 мая 2025, "шпорам" придется сыграть до 16 поединков.



Помимо "Карабаха", команде Анге Постекоглу предстоит сыграть в Лиге Европы с "Ференцварошем", АЗ, "Галатасараем", "Ромой", "Рейнджерс", "Хоффенхаймом" и "Эльфсборгом".



- Это будет третья встреча "Тоттенхэма" и "Карабаха". Обе первых — на групповой стадии Лиги Европы сезона 2015/16 — остались за "шпорами" (победы 0:1 на выезде и 3:1 дома).



- "Карабах" проиграл все шесть своих матчей против английских команд во всех соревнованиях, по два раза уступив "Тоттенхэму" (2015/16), "Челси" (2017/18) и "Арсеналу" (2018/19).



- "Тоттенхэм" проиграл только один из восьми последних матчей в Лиге Европы (6 побед, 1 ничья) — в гостях у загребского "Динамо" в марте 2021 (3:0).



- В прошлом сезоне "Карабах" достиг 1/8 финала Лиги Европы, что стал рекордным достижением для азербайджанского клуба.



- Нападающий "Карабаха" Жуниньо поучаствовал в пяти голах (4+1) в своих шести последних матчах в еврокубках, в том числе отличившись в обоих поединках 1/8 финала против "Байера" в прошлом сезоне.



На носу у "Тоттенхэма" выезд к "Манчестер Юнайтед" в Премьер-Лиге, поэтому ожидается, что Постекоглу обратится к ротации. Вильсон Одобер и Ришарлисон остаются в лазарете.