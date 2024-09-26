Премьер-Лига потратила свыше 45 млн. фунтов на суды со своими клубами

В прошлом сезоне Премьер-Лига потратила свыше 45 миллионов фунтов на судебные иски против своих клубов.

В прошлом сезоне Премьер-Лига наказала снятием очков "Ноттингем Форест" и дважды "Эвертон" за нарушение правил финансового фейр-плей.



Помимо этого, Премьер-Лига вела разбирательства с "Манчестер Сити", "Челси" и "Лестером" — также насчет соблюдения правил ФФП.



Как сообщает BBC, в итоге юридические расходы Премьер-Лиги в сезоне 2023/24 превысили 45 млн. фунтов, хотя в бюджете лиги на это было заложено только 8 млн. фунтов.



Ощутимые расходы на юристов ждут Премьер-Лигу и в этом сезоне. Например, в данный момент независимая комиссия рассматривает иск лиги к "Манчестер Сити", который обвиняется в 115 нарушениях правил ФФП.