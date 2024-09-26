Артета: "У Нванери будут игровые минуты"

Наставник "Арсенала" Микель Артета заявил, что вингер Итан Нванери будет чаще играть в этом сезоне.

Накануне 17-летний Нванери своим дублем помог "Арсеналу" разгромить "Болтон" из Лиги Один со счетом 5:1 и выйти в 1/8 финала Кубка Лиги.



Это было всего лишь первое появление Нванери в стартовом составе "Арсенала", однако Артета остался очень доволен Итаном и обещает тому больше возможностей проявлять себя.



"Я был рад, что он забил второй гол. Я знаю, какой была бы реакция его партнеров по команде, если бы он этого не сделал!"



"В целом он был действительно хорош, показав действительно сильную игру. Он по-настоящему ощущает себя частью нашей команды. Вы можете видеть, что он играет с уверенностью в себе и знает, что ему нужно делать на поле".



"Это очередной шаг для него. Он опережает ожидания любого. С момента своего прихода в первую команду он всегда впереди того, что мы ожидали и что я ожидал. Он заслуживает это, он является одним из нас, и у него будут минуты", — цитирует Артету Sky Sports.