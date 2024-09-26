Тен Хаг недоволен, что МЮ не попытался "прикончить игру" против "Твенте"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг подверг критике свою команду, которая упустила победу против "Твенте" в Лиге Европы.

Стартовый для "Юнайтед" матч в Лиге Европы обернулся потерей двух очков дома. Кристиан Эриксен открыл счет в первом тайме, однако после перерыва "Твенте" отыгрался — 1:1.



Тен Хаг недоволен тем, что "Юнайтед" не попытался пойти вперед, чтобы забить второй гол и прикончить игру.



"Вы видели это, это был матч их жизни, они сражались за каждый метр, а мы — нет, а 99 процентов недостаточно, ты должен выкладываться на 100 процентов. Когда ведешь в счете, тебе нужно прикончить игру. Тебе нужно стремиться ко второму игру, чтобы решить исход матча".



"Мы очень амбициозны, и когда у вас есть амбиции, вы должны проявлять себя и доказывать. Сегодня, особенно во втором тайме мы были слишком беспечными, слишком самоуспокоенными. Мы не довели начатое до победы, но вы как команда обязаны делать это", — цитирует Тен Хага Sky Sports.