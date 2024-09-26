Эриксен: "Твенте" хотел сильнее"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Кристиан Эриксен заявил, что его команда уступила "Твенте" в желании.

Накануне вечером "Юнайтед" стартовал в Лиге Европы, сыграв дома против "Твенте" вничью 1:1. "Красные дьяволы" открыли счет усилиями Эриксена в первом тайме, но во втором пропустили ответный гол и уже не смогли добыть победу.



После матча у Эриксена осталось впечатление, что "Твенте" превзошел его команду в мотивации, и 32-летний датчанин не считает это правильным.



"Мы как команда расстроены. Мы хотели добиться большего, но в конце концов этого оказалось недостаточно. Сложилось впечатление, что они хотели сильнее, чем мы, и это не может быть правильно. Когда ты забиваешь гол, тебе хочется думать, что он будет победным в матче, но сложилось по-другому", — сообщил Эриксен TNT Sports.