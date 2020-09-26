"Челси" возобновил переговоры по Осимхену
"Челси" возобновил переговоры о покупке нападающего Виктора Осимхена, принадлежащего итальянскому "Наполи".
Минувшим летом "Челси" вел переговоры насчет Осимхена до самого дедлайна, однако достичь компромисса с "Наполи" так и не удалось. Стороны были близки к сделке, не сумев согласовать структуру платежей.
Когда трансферное окно закрылось, Осимхен осознал, что ему нет места в планах нового главного тренера "Наполи" Антонио Конте, и это заставило Виктора отправиться в аренду в турецкий "Галатасарай".
Однако TEAMtalk может подтвердить, что уже спустя менее чем месяц "Челси" заново установил контакт с "Наполи" и планирует приобрести Осимхена в 2025 году — в январе или следующим летом.
При этом "Челси" — не единственный претендент на 25-летнего нигерийца, заполучить которого также хочет разочаровавшийся в Душане Влаховиче "Ювентус".
Источник добавляет, что перед отъездом в Стамбул Осимхен договорился с "Наполи" о снижении отступных в своем контракте до 75 миллионов евро (62.5 млн. фунтов), однако активировать пункт о выкупе могут только клубы за пределами Италии.
26.09.2024 07:00
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переоцененный уголь даже в турции не божит. нах не нужен
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