"Челси" возобновил переговоры по Осимхену

"Челси" возобновил переговоры о покупке нападающего Виктора Осимхена, принадлежащего итальянскому "Наполи".

Минувшим летом "Челси" вел переговоры насчет Осимхена до самого дедлайна, однако достичь компромисса с "Наполи" так и не удалось. Стороны были близки к сделке, не сумев согласовать структуру платежей.



Когда трансферное окно закрылось, Осимхен осознал, что ему нет места в планах нового главного тренера "Наполи" Антонио Конте, и это заставило Виктора отправиться в аренду в турецкий "Галатасарай".



Однако TEAMtalk может подтвердить, что уже спустя менее чем месяц "Челси" заново установил контакт с "Наполи" и планирует приобрести Осимхена в 2025 году — в январе или следующим летом.



При этом "Челси" — не единственный претендент на 25-летнего нигерийца, заполучить которого также хочет разочаровавшийся в Душане Влаховиче "Ювентус".



Источник добавляет, что перед отъездом в Стамбул Осимхен договорился с "Наполи" о снижении отступных в своем контракте до 75 миллионов евро (62.5 млн. фунтов), однако активировать пункт о выкупе могут только клубы за пределами Италии.