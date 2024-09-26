МЮ предлагал 83.5 млн. фунтов за Фати

"Манчестер Юнайтед" предлагал 100 миллионов евро (83.5 млн. фунтов) за вингера "Барселоны" Ансу Фати летом 2020.

Как сообщает The Athletic, Оле Гуннар Сульшер, тогда занимавший должность главного тренера "Юнайтед", захотел приобрести Фати после того, как Джейдон Санчо решил задержаться на год в дортмундской "Боруссии".



Внушительное предложение "Юнайтед" по Фати последовало после сезона 2019/20, в котором 16-летний испанец стремительно ворвался на сцену и забил восемь голов в 33 матчах за "Барселону".



Однако в то время "Барселона" возлагала огромные надежды на Фати, отказавшись продавать свое юное дарование. Когда в 2021 Лионель Месси покинул "Ноу Камп", Ансу забрал его 10-й номер, а затем подписал новый контракт на улучшенных условиях.



Правда, затем карьера Фати померкла, причиной чему стали травмы. На прошлый сезон "Барселона" отправила Ансу в аренду в "Брайтон", где юниор забил лишь четыре гола.



Фати лишь недавно залечил свою очередную травму, сыграв две минуты за "Барселону" в новом сезоне. Как бы то ни было, Ансу только 21 год, и у него еще достаточно времени, чтобы реализовать свой потенциал.