В среду вечером состоялась жеребьевка 4-го раунда (1/8 финала) Кубка Лиги.

Центральным матчем 4-го раунда станет противостояние "Тоттенхэма" и "Манчестер Сити", тогда как "Ливерпуль", действующий победитель турнира, совершит выезд к "Брайтону".



"Манчестер Юнайтед" дома примет "Лестер", "Арсенал" навестит "Престон", а "Челси" отправится к "Уимблдону" или "Ньюкаслу", чей отложенный матч состоится теперь на "Сент-Джеймс Парк" 1 октября.



Добавим, матчи 4-го раунда Кубка Лиги будут сыграны на неделе, стартующей 28 октября.



Жеребьевка 4-го раунда Кубка Лиги



Брентфорд — Шеффилд Уэнсдей

Саутгемптон — Стоук

Тоттенхэм — Манчестер Сити

Уимблдон / Ньюкасл — Челси

Манчестер Юнайтед — Лестер

Брайтон — Ливерпуль

Престон — Арсенал

Астон Вилла — Кристал Пэлас