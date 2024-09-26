Жеребьевка 4-го раунда Кубка Лиги

Кубок Лиги В среду вечером состоялась жеребьевка 4-го раунда (1/8 финала) Кубка Лиги.

Центральным матчем 4-го раунда станет противостояние "Тоттенхэма" и "Манчестер Сити", тогда как "Ливерпуль", действующий победитель турнира, совершит выезд к "Брайтону".

"Манчестер Юнайтед" дома примет "Лестер", "Арсенал" навестит "Престон", а "Челси" отправится к "Уимблдону" или "Ньюкаслу", чей отложенный матч состоится теперь на "Сент-Джеймс Парк" 1 октября.

Добавим, матчи 4-го раунда Кубка Лиги будут сыграны на неделе, стартующей 28 октября.

Жеребьевка 4-го раунда Кубка Лиги

Брентфорд — Шеффилд Уэнсдей
Саутгемптон — Стоук
Тоттенхэм — Манчестер Сити
Уимблдон / Ньюкасл — Челси
Манчестер Юнайтед — Лестер
Брайтон — Ливерпуль
Престон — Арсенал
Астон Вилла — Кристал Пэлас


Метки жеребьевка, Кубок Лиги

Автор mihajlo   

Дата 26.09.2024 01:05

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  1. high-malvern 26.09.2024 01:12 # high-malvern
    Шанс на трофей для Тоттенхэма. Будут рвать жопу, а Пеп выпустит второй состав. Если даже так куры обосрутся, я уж не знаю, что им еще поможет.

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