Жеребьевка 4-го раунда Кубка Лиги
В среду вечером состоялась жеребьевка 4-го раунда (1/8 финала) Кубка Лиги.
Центральным матчем 4-го раунда станет противостояние "Тоттенхэма" и "Манчестер Сити", тогда как "Ливерпуль", действующий победитель турнира, совершит выезд к "Брайтону".
"Манчестер Юнайтед" дома примет "Лестер", "Арсенал" навестит "Престон", а "Челси" отправится к "Уимблдону" или "Ньюкаслу", чей отложенный матч состоится теперь на "Сент-Джеймс Парк" 1 октября.
Добавим, матчи 4-го раунда Кубка Лиги будут сыграны на неделе, стартующей 28 октября.
Жеребьевка 4-го раунда Кубка Лиги
Брентфорд — Шеффилд Уэнсдей
Саутгемптон — Стоук
Тоттенхэм — Манчестер Сити
Уимблдон / Ньюкасл — Челси
Манчестер Юнайтед — Лестер
Брайтон — Ливерпуль
Престон — Арсенал
Астон Вилла — Кристал Пэлас
26.09.2024 01:05
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Шанс на трофей для Тоттенхэма. Будут рвать жопу, а Пеп выпустит второй состав. Если даже так куры обосрутся, я уж не знаю, что им еще поможет.
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