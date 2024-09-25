"Юнайтед" упустил победу против "Твенте"

Кристиан Эриксен "Манчестер Юнайтед" не хватило гола Кристиана Эриксена, чтобы добыть победу против "Твенте" в стартовом матче Лиги Европы — 1:1.

Относительно безголевого матча против "Кристал Пэлас" в стартовый состав "красных дьяволов" вернулся Маркус Рэшфорд. Также с первых минут появились Харри Магуайр и Мануэль Угарте.

Первое слово в матче сказали гости. Пижонская игра Диогу Далота возле углового флажка привела к потере, последовала передача к воротам, где Сам Ламмерс пробивал без сопротивления, но слегка не попал.

"Юнайтед" принялся атаковать, хотя и довольно неторопливо, и на 26-й минуте ответил своим голевым моментом. Меес Хильгерс пробил по своим воротам после скидки головой Лисандро Мартинеса, но голкипер "Твенте" не дал состояться автоголу.

Преимущество хозяев становилось все более осязаемым, и на 35-й минуте они открыли счет. Защитники гостей обезвредили Далота в своей штрафной, но мяч отскочил к Кристиану Эриксену, который классно пробил в касание — 1:0.

Во втором тайме сложилось впечатление, что "Юнайтед" слегка убрал ногу с педали газа, и это вылилось в ответный гол на 68-й минуте. Ламмерс обокрал Эриксена, ворвался в штрафную по правому краю и пробил в ближний угол ворот — 1:1.

"Дьяволы" не ожидали такого поворота, и им потребовалось некоторое время, чтобы прийти в себя и начать подвергать соперника серьезному давлению.

Возможности вырвать для хозяев победу имели Джошуа Зиркзее и Бруну Фернандеш, но удар первого был отражен голкипером, а второй немного промахнулся. "Твенте" выстоял.

"Юнайтед" демонстрировал очень приличный футбол, особенно во втором тайме, но стоило "дьяволам" сбавить обороты, и они немедленно были за это наказаны, а исправить это уже не хватило времени.

"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Твенте" (Голландия) — 1:1 (1:0)

Голы: Эриксен 35 — Ламмерс 68.

"Манчестер Юнайтед": Онана, Мазрауи, Магуайр, Мартинес, Далот, Угарте, Эриксен (Майну 79), Диалло (Гарначо 67), Фернандеш, Рэшфорд (Хейлунд 79), Зиркзее (Маунт 79).


Метки Лига Европы, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Твенте

Автор mihajlo   

Дата 25.09.2024 23:55

Количество просмотров Просмотров: 693

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Последние комментарии:




  1. lexa-arsenal 26.09.2024 01:13 # lexa-arsenal
    че там по онане фатимуля? тебя опять выебли?

    (ответить)

  2. lexa-arsenal 26.09.2024 01:11 # lexa-arsenal
    gameboy

    Держи крепче голландский штурвал, бембо
    (ответить)

    25.09.2024 23:44 #
    bembo

    Кто о чем, а гейбой о членах...

    Источник: http://fapl.ru/posts/110208/?c=1#c7971390

    не ну это палево

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  3. ganinilyha 26.09.2024 00:59 # ganinilyha
    Ору, что прикрепили гол Твенте, да ещё и такой кринжовый))

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  4. dexter 26.09.2024 00:26 # dexter
    Саут-Стоук
    ТТХ-Сити
    Касл-Челси
    МЮ-Лестер
    Брайтон-Ливерпуль
    Престон-Арсенал
    Вилла-КП

    (ответить)

  5. electric 26.09.2024 00:05 # electric
    Молодцы. Это вам не вестхемы трахать

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  6. dexter 26.09.2024 00:03 # dexter
    О'Нил, Дайч, Лопетеги и главный физрук АПЛ - главные кандидаты на увольнение.

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  7. brown-ale 26.09.2024 00:02 # brown-ale
    Увольняйте физручелло.

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  8. bembo 26.09.2024 00:00 # bembo
    Не проиграли и уже хорошо

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  9. calafiori 25.09.2024 23:58 # calafiori
    НАСТОЯЩUЕ UМПЕРАТОРЫ БУДУТ НА TРОНЕ
    КАМОН КРАСUВО

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