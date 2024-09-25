"Юнайтед" упустил победу против "Твенте"

"Манчестер Юнайтед" не хватило гола Кристиана Эриксена, чтобы добыть победу против "Твенте" в стартовом матче Лиги Европы — 1:1.

Относительно безголевого матча против "Кристал Пэлас" в стартовый состав "красных дьяволов" вернулся Маркус Рэшфорд. Также с первых минут появились Харри Магуайр и Мануэль Угарте.



Первое слово в матче сказали гости. Пижонская игра Диогу Далота возле углового флажка привела к потере, последовала передача к воротам, где Сам Ламмерс пробивал без сопротивления, но слегка не попал.



"Юнайтед" принялся атаковать, хотя и довольно неторопливо, и на 26-й минуте ответил своим голевым моментом. Меес Хильгерс пробил по своим воротам после скидки головой Лисандро Мартинеса, но голкипер "Твенте" не дал состояться автоголу.



Преимущество хозяев становилось все более осязаемым, и на 35-й минуте они открыли счет. Защитники гостей обезвредили Далота в своей штрафной, но мяч отскочил к Кристиану Эриксену, который классно пробил в касание — 1:0.



Во втором тайме сложилось впечатление, что "Юнайтед" слегка убрал ногу с педали газа, и это вылилось в ответный гол на 68-й минуте. Ламмерс обокрал Эриксена, ворвался в штрафную по правому краю и пробил в ближний угол ворот — 1:1.



"Дьяволы" не ожидали такого поворота, и им потребовалось некоторое время, чтобы прийти в себя и начать подвергать соперника серьезному давлению.



Возможности вырвать для хозяев победу имели Джошуа Зиркзее и Бруну Фернандеш, но удар первого был отражен голкипером, а второй немного промахнулся. "Твенте" выстоял.



"Юнайтед" демонстрировал очень приличный футбол, особенно во втором тайме, но стоило "дьяволам" сбавить обороты, и они немедленно были за это наказаны, а исправить это уже не хватило времени.



"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Твенте" (Голландия) — 1:1 (1:0)



Голы: Эриксен 35 — Ламмерс 68.



"Манчестер Юнайтед": Онана, Мазрауи, Магуайр, Мартинес, Далот, Угарте, Эриксен (Майну 79), Диалло (Гарначо 67), Фернандеш, Рэшфорд (Хейлунд 79), Зиркзее (Маунт 79).



