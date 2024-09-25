"Арсенал" и "Ливерпуль" достигли 1/8 финала Кубка Лиги

"Арсенал" и "Ливерпуль" вышли в 1/8 финала Кубка Лиги, с одинаковым счетом 5:1 переиграв "Болтон" и "Вест Хэм", соответственно.

Принимая дома "Болтон" из Лиги Один, "Арсенал" открыл счет уже на 16-й минуте. После осечки защищающегося игрока прострел дошел до подступов к штрафной, где Деклан Райс обработал мяч и пробил по воротам — 1:0.



На 37-й минуте Рахим Стерлинг совершил рывок по левому флангу, после чего прострелил к воротам, где Итан Нванери сыграл в касание — 2:0.



Второй тайм начался с того, что 17-летний Нванери оформил дубль. Райс совершил перехват на чужой половине поля и любезно оставил мяч Итану, который вошел в штрафную и пробил голкипера — 3:0.



Правда, на 53-й минуте "Болтон" отыграл один гол. Аарон Коллинс ворвался в штрафную, обошел голкипера и завершил быструю комбинацию своей команды — 3:1.



На 64-й минуте "Арсенал" восстановил прежнюю разницу в счете. Стерлинг с полуметра поразил пустые ворота после того, как голкипер отразил удар Букайо Сака с острого угла — 4:1.



Точку в матче на 77-й минуте поставил вышедший на замену Кай Хаверц, сыграв на добивании после отраженного голкипером удара Стерлинга — 5:1.



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Присмотревшись друг к друг, в середине первого тайма "Ливерпуль" и "Вест Хэм" обменялись голами. Сперва хозяева "Энфилда" не смогли вынесли мяч из своей штрафной после розыгрыша углового, и после неудачного отскока от ноги Джарелла Куансы снаряд оказался в воротах — 1:0.



Ответ "красных" не заставил себя ждать. После подачи Коди Гакпо слева Федерико Кьеза нанес удар по летящему мячу с отскоком от газона, а Диогу Жота головой подправил сферу в ворота — 1:1.



Вскоре после начала второго тайма Жота вывел "Ливерпуль" вперед. Кертис Джонс сделал передачу на левый край штрафной, а Диогу пробил низом в касание — 2:1.



Надежда "Вест Хэма" отыграться теплилась до 74-й минуты, когда появившийся со скамейки Мохамед Салах результативно сыграл на добивании после отраженного голкипером удара Алексиса Макаллистера — 3:1.



Уже в компенсированное время Гакпо дважды продемонстрировал свое мастерство удара с границы штрафной, обеспечив "Ливерпулю" крупную победу — 5:1.



"Арсенал" — "Болтон" — 5:1 (2:0)



Голы: Райс 16, Нванери 37, 49, Стерлинг 64, Хаверц 77 — Коллинс 53.



"Арсенал": Портер, Николс, Кивер, Калафьори (Качурри 70), Льюис-Скелли (Габриэль 62), Райс (Хаверц 62), Жоржиньо, Нванери, Сака (Мартинелли 71), Стерлинг (Кабия 81), Жезус.



"Ливерпуль" — "Вест Хэм" — 5:1 (1:1)



Голы: Жота 25, 49, Салах 74, Гакпо 90, 90 — Куанса 21 (авт).



"Ливерпуль": Келлехер, Брэдли, Гомес, Куанса, Цимикас (Робертсон 82), Эндо (Мортон 82), Джонс, Кьеза (Салах 59), Гакпо, Жота (Макаллистер 59), Нуньес.



"Вест Хэм": Фабиански, Цоуфал, Тодибо, Килмен, Крессуэлл, Солер (Ирвинг 78), Альварес, Соучек (Пакета 59), Боуэн (Кудус 78), Ингс (Антонио 60), Саммервилл.



Удаление: Альварес 76.