Гвардиола заявил, что его отношения с Артетой не изменились

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его отношения с Микелем Артетой из "Арсенала" не пострадали после матча Премьер-Лиги на "Этихад" в минувшее воскресенье.

После ничьей 2:2 сразу несколько игроков "Сити" обвинили коллег из "Арсенала" в затяжках времени и злоупотреблении фолами. Дополнительно "горожан" огорчила тяжелая травма Родри.



Однако Гвардиола с уважением относится к тактике, которую избрал его друг Артета. Два испанца продолжают общаться как ни в чем не бывало.



"Я понимаю, что после четырех титулов Премьер-Лиги подряд, шести из последних семи соперники не собираются расстилать перед нами красную дорожу в каждом матче, чтобы мы красовались в своих нарядах и играли, как нам захочется. Я никогда не мыслил таким образом. Каждый раз это испытание".



"Люди недооценивают меня или не верят, когда я говорю, что соперники могут играть, как пожелают. А дальше уже мы должны справиться с этим и взломать их так, как нам нужно".



"Мы с Микелем обмениваемся сообщениями, и наши отношения не изменились. Они решили сыграть так, как сыграли, и это более чем идеально. Они были великолепны. Дальше уже мы должны были взломать это, и мы сделали это очень хорошо".



"Я сказал Микелю, что они сыграли удивительным образом, так что это не проблема. Они знают своих игроков и делают ровно то, что должны делать", — цитирует Гвардиолу The Independent.