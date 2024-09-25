"Тоттенхэм" продлит контракт с Соном на 12 месяцев

"Тоттенхэм" воспользуется своей опцией по продлению действующего контракта с Соном Хен Мином вместо того, чтобы предлагать своему капитану новую сделку.

Действующий контракт 32-летнего Сона истекает в конце этого сезона, и чтобы предотвратить спекуляции, в преддверии зимнего трансферного окна "Тоттенхэм" воспользуется своей опцией продления, связав будущее нападающего сборной Южной Кореи с клубом до лета 2025, сообщает Evening Standard.



Таким образом, Сон сможет продлить свою карьеру в "Тоттенхэме" на второе десятилетие — южнокореец выступает за "шпор" после своего перехода из "Байера" за 22 миллиона фунтов в 2015 года.



"Мы пока не разговаривали об этом. Для меня все очень ясно, я сосредоточен на этом сезоне. В моем возрасте каждая сыгранная секунда подобна голу".



"Особенно в этом сезоне, в котором мы участвуем во многих соревнованиях. Я чувствую, что это волнует меня еще сильнее. Я просто всецело сосредоточен на этой ситуации и этом сезоне. Я просто хочу выиграть что-нибудь, что каждый в этом клубе, включая этих игроков, заслуживает. Это то, ради чего я тружусь".



"Ты никогда не знаешь, что случится, но я буду стараться изо всех сил ради этого клуба. Вот уже почти 10 лет я стараюсь изо всех сил".



"Посмотрим, что случится. У меня по-прежнему есть контракт с клубом, и это самое важное. Я просто хочу стараться изо всех сил, пока у меня есть контракт", — сообщил Сон на пресс-конференции в среду.