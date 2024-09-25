Мареска: "Выбор между Джексоном и Нкунку — приятная проблема"

Кристофер Нкунку Главный тренер "Челси" Энцо Мареска заявил, что выбор между Николасом Джексоном и Кристофером Нкунку является для него "приятной проблемой".

Накануне Нкунку оформил свой первый хет-трик за "Челси", поспособствовав победе 5:0 над "Барроу" из Лиги Два в Кубке Лиги.

Однако в Премьер-Лиге Кристофер выходил в старте лишь на один из четырех последних матчей, проигрывая конкуренцию Джексону, который в этих четырех играх чемпионата забил пять голов.

Мареска рад, что у него есть этот выбор и допускает, что 26-летний француз и 23-летний сенегалец будут играть вместе.

"Дела их обоих идут великолепно. Не только потому, что они забивают, но и потому, что они трудятся без мяча, жертвуя собой ради команды. Это очень важно для них".

"Это приятная проблема, когда у тебя есть двое нападающих, продолжающих забивать. Это приятно, когда ты можешь выбирать между ними. Они набрали хороший ход, и мы можем использовать это".

"Могут ли они вскоре выйти в старте вместе? Это может случиться. Но проблема — это оборонительный баланс".

"Мы можем подумать о том, чтобы выпустить Николаса, Кристо, Жоау (Фелиша), Коула Палмера, Нони (Мадуэке) вместе. Это было бы великолепно! Но кто будет тогда обороняться? Мы с вами?" — цитирует Мареску BBC.


Метки Джексон, Мареска, Нкунку, Челси

Автор mihajlo   

Дата 25.09.2024 21:00

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Последние комментарии:




  1. bemba 25.09.2024 21:47 # bemba
    вуахахахахахахаха лысый пидор не может выбрать себе постоянного е6аря орууууу
    угораздило же начать болеть за этот лгбт проект, братишки...это позор пздц

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  2. chelsiukpro 25.09.2024 21:28 # chelsiukpro
    Как бы все отлично. Команда укомплектована. Но пока защитники центральные слабое звено!

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  3. eakz 25.09.2024 21:06 # eakz
    Нкунку кажется подвижнее и шустрее, но у Чаксона вырабатывается голевое чутье

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