Мареска: "Выбор между Джексоном и Нкунку — приятная проблема"
Главный тренер "Челси" Энцо Мареска заявил, что выбор между Николасом Джексоном и Кристофером Нкунку является для него "приятной проблемой".
Накануне Нкунку оформил свой первый хет-трик за "Челси", поспособствовав победе 5:0 над "Барроу" из Лиги Два в Кубке Лиги.
Однако в Премьер-Лиге Кристофер выходил в старте лишь на один из четырех последних матчей, проигрывая конкуренцию Джексону, который в этих четырех играх чемпионата забил пять голов.
Мареска рад, что у него есть этот выбор и допускает, что 26-летний француз и 23-летний сенегалец будут играть вместе.
"Дела их обоих идут великолепно. Не только потому, что они забивают, но и потому, что они трудятся без мяча, жертвуя собой ради команды. Это очень важно для них".
"Это приятная проблема, когда у тебя есть двое нападающих, продолжающих забивать. Это приятно, когда ты можешь выбирать между ними. Они набрали хороший ход, и мы можем использовать это".
"Могут ли они вскоре выйти в старте вместе? Это может случиться. Но проблема — это оборонительный баланс".
"Мы можем подумать о том, чтобы выпустить Николаса, Кристо, Жоау (Фелиша), Коула Палмера, Нони (Мадуэке) вместе. Это было бы великолепно! Но кто будет тогда обороняться? Мы с вами?" — цитирует Мареску BBC.
25.09.2024 21:00
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Последние комментарии:
вуахахахахахахаха лысый пидор не может выбрать себе постоянного е6аря орууууу
угораздило же начать болеть за этот лгбт проект, братишки...это позор пздц
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Как бы все отлично. Команда укомплектована. Но пока защитники центральные слабое звено!
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Нкунку кажется подвижнее и шустрее, но у Чаксона вырабатывается голевое чутье
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