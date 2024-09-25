Мареска: "Выбор между Джексоном и Нкунку — приятная проблема"

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска заявил, что выбор между Николасом Джексоном и Кристофером Нкунку является для него "приятной проблемой".

Накануне Нкунку оформил свой первый хет-трик за "Челси", поспособствовав победе 5:0 над "Барроу" из Лиги Два в Кубке Лиги.



Однако в Премьер-Лиге Кристофер выходил в старте лишь на один из четырех последних матчей, проигрывая конкуренцию Джексону, который в этих четырех играх чемпионата забил пять голов.



Мареска рад, что у него есть этот выбор и допускает, что 26-летний француз и 23-летний сенегалец будут играть вместе.



"Дела их обоих идут великолепно. Не только потому, что они забивают, но и потому, что они трудятся без мяча, жертвуя собой ради команды. Это очень важно для них".



"Это приятная проблема, когда у тебя есть двое нападающих, продолжающих забивать. Это приятно, когда ты можешь выбирать между ними. Они набрали хороший ход, и мы можем использовать это".



"Могут ли они вскоре выйти в старте вместе? Это может случиться. Но проблема — это оборонительный баланс".



"Мы можем подумать о том, чтобы выпустить Николаса, Кристо, Жоау (Фелиша), Коула Палмера, Нони (Мадуэке) вместе. Это было бы великолепно! Но кто будет тогда обороняться? Мы с вами?" — цитирует Мареску BBC.