МЮ обсудит новые контракты с Майну и Диалло

"Манчестер Юнайтед" готовится к переговорам с полузащитником Кобби Майну и вингером Амадом Диалло о новых контрактах.

19-летний Майну совершил настоящий прорыв в прошлом сезоне, благодаря чему поехал со сборной Англии на Евро-2024, где тоже проявил себя с лучшей стороны.



"Юнайтед" рассматривает задачу по согласованию нового контракта с Майну своим приоритетом, несмотря на то, что действующее соглашение Кобби истекает только в 2027 году и предусматривает опцию продления на 12 месяцев.



"Мы так довольны его развитием, нам и ему нужно, чтобы этот процесс продолжался. Руководство клуба должно поговорить об этом (новом контракте) и принять решение — конечно, мы сделаем это сообща".



"В этом и заключается идея — мы всегда будем обсуждать, как нам поступить с нашими игроками, которые хорошо прогрессируют. Когда у нас будут новости, мы сообщим вам в первую очередь", — цитирует главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага Sky Sports.



Также "Юнайтед" планирует обсудить новую сделку с Диалло, который начал проявлять себя еще в концовке прошлого сезона и сохранил свою форму на новую кампанию, будучи признанным лучшим игроком команды по итогам августа.



22-летний ивуариец уже вступил в заключительный год по своему контракту, но клубу принадлежит опция продления на 12 месяцев.



"Теперь он (Диалло) рассматривается для стартового состава на каждый матч. Он обладает некоторыми атрибутами, которые действительно помогают команде", — добавил Тен Хаг.