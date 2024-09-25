Сон: "Бентанкур почти заплакал"

Капитан "Тоттенхэма" Сон Хен Мин заявил, что полузащитник Родриго Бентанкур "почти заплакал", когда извинялся перед ним за свой расистский поступок.

Ранее в сентябре FA предъявила обвинения Бентанкуру, который минувшим летом неудачно пошутил насчет азиатской внешности Сона в эфире уругвайского телевидения.



Встретившись с Бентанкуром лично, Сон смог почувствовать, что его партнер по команде по-настоящему раскаивается. Южнокорейский нападающий простил Родриго и теперь ожидает вердикта Ассоциации.



"Из-за расследования FA я не могу слишком много говорить. Но я люблю Родриго, я люблю его. У нас много хороших воспоминаний. Он знает, что сразу же извинился. Я даже не знал, что происходит. Он прислал мне длинное сообщение, и ты мог почувствовать, что это от сердца".



"Когда мы вернулись для предсезонной подготовки, он чувствовал себя виноватым и почти заплакал. Он извинился публично, а также лично. Он чувствовал себя по-настоящему виноватым. Он совершил ошибку и получил урок. У меня совершенно нет проблем с ним. Мы продолжаем двигаться дальше как партнеры по команде, друзья и братья".



"Мы движемся вперед вместе. Нам просто нужно дождаться, что решит FA. Я лишь могу сказать, что люблю Родриго, и здесь нечего добавить", — цитирует Сона Daily Mirror.