Гвардиола продолжит играть вторым составом в Кубке Лиги

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола пообещал, что продолжит играть вторым составом в Кубке Лиги.

Накануне "Сити" одержал победу 2:1 над "Уотфордом" из Чемпионшипа, благодаря чему вышел в 1/8 финала Кубка Лиги.



"Сити" сыграл этот матч спустя 50 часов после захватывающего противостояния с "Арсеналом" в Премьер-Лиге (2:2), и только Кайл Уолкер с Жереми Доку сохранили свои места в стартовом составе "горожан".



Свой матч в следующем раунде, жеребьевка которого состоится в среду вечером, "Сити" сыграет 29 или 30 октября, и Гвардиола снова собирается дать отдых основным игрокам.



"Я сообщаю вам, что в следующем раунде сыграю вторым составом. Бесспорно, мы не собираемся расходовать свою энергию".



"Расписание такое, какое оно есть, мы в любом случае не можем с ним справиться. Сегодня была идеальная возможность для Макати, Матеуша (Нунеша), Джека (Грилиша), Фила (Фодена), которые не играли. Так что это хорошее соревнование, иначе мы бы не выиграли его четыре раза подряд".



"Мы играем, чтобы пройти дальше. Мы никогда не жертвуем соревнованием. Но мы играли 50 часов назад. Я не собираюсь рисковать Премьер-Лигой и Лигой Чемпионов из-за этого соревнования", — цитирует Гвардиолу BBC.