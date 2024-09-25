"Арсенал" готов побороться за Вирца

"Арсенал" присоединился к числу претендентов на атакующего полузащитника немецкого "Байера" Флориана Вирца.

Вирц сыграл ключевую роль в завоевании "Байером" титула Бундеслиги и Кубка Германии в прошлом сезоне, но и новую кампании Флориан начал очень ярко, забив шесть голов и отдав одну результативную передачу в пяти матчах.



Интерес к Вирцу из Премьер-Лиги существовал еще минувшим летом, однако Флориан, как и его главный тренер Хаби Алонсо, отверг "Ливерпуль" и остался в Леверкузене.



Как сообщает Bild, Вирц остается лакомой целью для ведущих клубов Европы, и грядущим летом "Арсенал" будет готов сразиться с грандами вроде "Манчестер Сити", "Баварии" и "Реала" за Флориана.



Источник подчеркивает, что "Арсенал" имеет давний интерес к Вирцу, просматривая Флориана еще до перехода того в "Байер" в 2020 году.



Добавим, в данный момент Вирц оценивается в 150 миллионов евро (125 млн. фунтов), что стало бы рекордным приобретением в истории Премьер-Лиги.