"Арсенал" готов побороться за Вирца

Флориан Вирц "Арсенал" присоединился к числу претендентов на атакующего полузащитника немецкого "Байера" Флориана Вирца.

Вирц сыграл ключевую роль в завоевании "Байером" титула Бундеслиги и Кубка Германии в прошлом сезоне, но и новую кампании Флориан начал очень ярко, забив шесть голов и отдав одну результативную передачу в пяти матчах.

Интерес к Вирцу из Премьер-Лиги существовал еще минувшим летом, однако Флориан, как и его главный тренер Хаби Алонсо, отверг "Ливерпуль" и остался в Леверкузене.

Как сообщает Bild, Вирц остается лакомой целью для ведущих клубов Европы, и грядущим летом "Арсенал" будет готов сразиться с грандами вроде "Манчестер Сити", "Баварии" и "Реала" за Флориана.

Источник подчеркивает, что "Арсенал" имеет давний интерес к Вирцу, просматривая Флориана еще до перехода того в "Байер" в 2020 году.

Добавим, в данный момент Вирц оценивается в 150 миллионов евро (125 млн. фунтов), что стало бы рекордным приобретением в истории Премьер-Лиги.


Метки Арсенал, Байер, Вирц

Автор mihajlo   

Дата 25.09.2024 17:00

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  1. halamadrid94 25.09.2024 18:09 # halamadrid94
    Если будет выбор среди данных клубов, то понятное дело, кого он выберет. Но не думаю, что он сейчас нужен нам, Эдегора , Хакими , Тео вернуть бы + Брэнтуэйта из Эве. И можно закрывать футбол.

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  2. chelsea88 25.09.2024 17:44 # chelsea88
    Бля гейгуннеры внатуре какие-то мазохисты))
    Хотят чтоб им в ё6ла Байер нассал)

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