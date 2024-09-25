Варан завершил игровую карьеру

Рафаэль Варан Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рафаэль Варан объявил о завершении игровой карьеры в возрасте 31 года.

Варан только минувшим летом покинул "Юнайтед", за который он сыграл 95 матчей во всех соревнованиях после своего перехода из "Реала" за 42 миллиона фунтов тремя годами ранее.

Из "Юнайтед" французский защитник отправился свободным агентом в "Комо", но уже в своем дебюте за итальянский клуб получил травму колена.

В последние годы травмы не давали Варану покоя, и очередное повреждение заставило Рафаэля повесить бутсы на гвоздь.

Вместе с "Юнайтед" Варан завоевал Кубок Англии и Кубок Лиги, но своих основных достижений Рафаль добился, конечно, в "Реале", где за 10 лет выиграл три титула Ла Лиги и четыре Лиги Чемпионов.

За сборную Франции Варан провел 93 матча, выиграв Чемпионат Мира 2018 года и Лигу Наций в 2021.


Метки Варан, Комо, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 25.09.2024 16:00

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  1. vyrentz 25.09.2024 16:11 # vyrentz
    Помойка добила пацана

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  2. ray-black 25.09.2024 16:10 # ray-black
    Рановато завязал конечно. Но успел выиграть все за свою карьеру.

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