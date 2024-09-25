"Сити" подтвердил потерю Родри

Родри "Манчестер Сити" официально подтвердил, что полузащитник Родри повредил связки своего правого колена.

Эту травму Родри получил в первом тайме матча Премьер-Лиги против "Арсенала" в минувшее воскресенье (2:2).

Изначально пройдя медобследование в Манчестер, Родри отправился за консультацией в Барселону. И в данный момент ясно лишь то, что 28-летний испанец повредил связки колена.

Накануне главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола также поведал, что Родри нуждается в операции и пропустит значительный период времени.

Добавим, ни Гвардиола, ни "Сити" не называют сроки восстановления Родри, но если верить ESPN, при самом благоприятном исходе полузащитник сможет вернуться через пять месяцев.


Метки Манчестер Сити, Родри, травмы

Автор mihajlo   

Дата 25.09.2024 15:00

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