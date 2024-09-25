"Сити" подтвердил потерю Родри

"Манчестер Сити" официально подтвердил, что полузащитник Родри повредил связки своего правого колена.

Эту травму Родри получил в первом тайме матча Премьер-Лиги против "Арсенала" в минувшее воскресенье (2:2).



Изначально пройдя медобследование в Манчестер, Родри отправился за консультацией в Барселону. И в данный момент ясно лишь то, что 28-летний испанец повредил связки колена.



Накануне главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола также поведал, что Родри нуждается в операции и пропустит значительный период времени.



Добавим, ни Гвардиола, ни "Сити" не называют сроки восстановления Родри, но если верить ESPN, при самом благоприятном исходе полузащитник сможет вернуться через пять месяцев.