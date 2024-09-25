"Сити" подтвердил потерю Родри
"Манчестер Сити" официально подтвердил, что полузащитник Родри повредил связки своего правого колена.
Эту травму Родри получил в первом тайме матча Премьер-Лиги против "Арсенала" в минувшее воскресенье (2:2).
Изначально пройдя медобследование в Манчестер, Родри отправился за консультацией в Барселону. И в данный момент ясно лишь то, что 28-летний испанец повредил связки колена.
Накануне главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола также поведал, что Родри нуждается в операции и пропустит значительный период времени.
Добавим, ни Гвардиола, ни "Сити" не называют сроки восстановления Родри, но если верить ESPN, при самом благоприятном исходе полузащитник сможет вернуться через пять месяцев.
25.09.2024 15:00
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