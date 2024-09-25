Каррагер: "Ливерпуль" — третья лучшая команда в Премьер-Лиге"

Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер не ожидает, что "красные" будут серьезным претендентом на титул Премьер-Лиги в этом сезоне.

После пяти первых матчей нового сезона Премьер-Лиги "Ливерпуль" делит второе место с "Астон Виллой", одно очко уступая лидирующему "Манчестер Сити" и на один бал опережая "Арсенал".



Каррагер не думает, что "Ливерпуль" сможет реально составить конкуренцию "Сити" и "Арсеналу", пока новый главный тренер "красных" Арне Слот не приведет своих игроков.



"Это слегка похоже на прошлый сезон, когда "Ливерпуль" немного отставал от этих двух команд и прибавлял, собираясь, наверное, уже в следующем сезоне вступить с ними в борьбу. Тренер знает все насчет своих игроков, он точно знает, чего хочет добавить команде, потому что он по сути никого не купил".



"Кьеза — больше игрок ротации, а голкипера из "Валенсии", Георгия Мамардашвили, они купили на следующий сезон, так что это команда с прошлого сезона. Я по-прежнему думаю, что "Ливерпуль" — третья лучшая команда", — сообщил Каррагер Sky Sports.