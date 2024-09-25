Тен Хаг забраковал Тоуни, потому что тот плохо прессингует

Названа причина, почему главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг отказался от приобретения нападающего Айвена Тоуни минувшим летом.

Минувшим летом "Юнайтед" укрепил свое нападение с помощью Джошуа Зиркзее, который забил лишь 14 голов за два сезона в Серии А.



По информации ESPN, "Юнайтед" заплатил 36.5 млн. фунтов "Болонье" за Зиркзее после того, как Тен Хаг забраковал Тоуни, покупателя на которого искал "Брентфорд".



Тен Хаг решил, что Тоуни не соответствует нужному ему профилю нападающего. Несмотря на приличную результативность и опыт выступлений в Премьер-Лиге, Айвен недостаточно энергично прессингует, как казалось Эрику.



В результате теперь "Юнайтед" обладает двумя молодыми непроверенными форвардами из Серии А в лице Зиркзее и Расмуса Хейлунда, присоединившегося к "красным дьяволам" в прошлом году.



Что касается Тоуни, то он, так и не дождавшись предложений от больших клубов Премьер-Лиги, ушел в саудовский "Аль-Ахли" за 40 млн. фунтов.