Анонс матча "Манчестер Юнайтед" — "Твенте"

Свой путь в Лиге Европы нового формата "Манчестер Юнайтед" начнет с домашнего матча против голландского "Твенте" в среду вечером.

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — ТВЕНТЕ 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Юнайтед" завершил прошлый сезон только на восьмом месте в Премьер-Лиге, но благодаря победе над "Манчестер Сити" в финале Кубка Англии получил путевку во второй по значимости клубный турнир Европы.



Примечательно, что главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг свою карьеру футболиста начинал как раз в "Твенте". Там же он ее и завершил в 2002 году.



Свои первые шаги на тренерском поприще Тен Хаг тоже сделал в "Твенте", где поработал в академии, а затем ассистировал в первой команде Стиву Макларену, который до недавних пор был правой рукой Эрика в "Юнайтед".



- Это будет первая встреча "Юнайтед" и "Твенте". "Красные дьяволы" проиграли лишь один из девяти домашних матчей против голландских команд во всех соревнованиях (7 побед, 1 ничья) — 1:2 против "Аякса" в Лиге Европы в 2012 году.



-"Твенте" выиграл только один из 13 матчей против английских команд во всех соревнованиях (5 ничьих, 7 поражений).



- Проиграв оба своих первых домашних матча в Лиге Европы в 2012 году, с тех пор "Юнайтед" потерпел лишь одно поражение в 24 поединках на "Олд Траффорд" в рамках соревнованиях (18 побед, 5 ничьих).



- "Твенте" не знает побед уже семь матчей Лиги Европы кряду (4 ничьи, 3 поражения).



- "Твенте" выступит в Лиге Европы впервые с сезона 2012/13.



- С момента своего дебюта в Лиге Европы в феврале 2018 капитан "Юнайтед" Бруну Фернандеш совершил 35 результативных действий в соревновании — больше любого другого игрока (20 голов, 15 "ассистов").



В лазарете "Юнайтед" остаются защитники Виктор Линделеф, Лени Йоро, Люк Шоу и Тирелл Маласиа. Недавно вернувшиеся в строй Мейсон Маунт и Расмус Хейлунд надеются получить столь необходимые игровые минуты.