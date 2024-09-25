Шешко — цель для "Юнайтед" и "Арсенала" на январь

"Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" проявляют интерес к нападающему "РБ Лейпциг" Беньямину Шешко в преддверии зимнего трансферного окна.

Шешко настойчиво сватали в "Арсенал" в начале минувшего лета, однако Беньямин решил, что для его развития будет лучше задержаться в Лейпциге.



Шешко остался и заключил с "РБ Лейпциг" новый улучшенный контракт, который предусматривает отступные. Также у Беньямина есть джентльменская договоренность со своим клубом, позволяющая ему беспрепятственно уйти на повышение в будущем.



Помимо "Арсенала", минувшим летом Шешко также интересовались "Челси" и "Бавария", но в приоритете у "синих" был Виктор Осимхен, а от переезда в Мюнхен отказался сам Беньямин, не желая становиться дублером Харри Кейна.



По информации TEAMtalk, "Юнайтед" и "Арсенал" внимательно следят за Шешко и готовы уже в январе сойтись в битве за 21-летнего словенца.



За последние месяцы агенты Шешко неоднократно посетили "Олд Траффорд" и "Эмирейтс". Перед тем, как уйти куда-либо, Беньямин хочет получить гарантии насчет игрового времени.



В идеале Шешко хотел бы доиграть этот сезон в "РБ Лейпциг", но трансфер в январе исключать нельзя.