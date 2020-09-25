"Юнайтед" готов купить Криса Ригга в январе

"Манчестер Юнайтед" собирается уже в январе приобрести атакующего полузащитника "Сандерленда" Криса Ригга.

17-летний Ригг проявляет себя с лучшей стороны на старте нового сезона, в минувший уикенд отметившись победным голом пяткой против "Мидлсбро" (1:0).



Отличная форма юного англичанина позволяет "Сандерленду" держаться на втором месте в Чемпионшипе и претендовать на прямую путевку в Премьер-Лигу.



По информации talkSPORT, новое руководство "Юнайтед" считает Ригга идеальным игроком для своего клуба.



Интерес к Риггу также проявляют другие клубы, включая "Ньюкасл", поэтому "Юнайтед" готов сыграть на опережение и приобрести Криса уже в январе.



