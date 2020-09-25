"Юнайтед" готов купить Криса Ригга в январе
"Манчестер Юнайтед" собирается уже в январе приобрести атакующего полузащитника "Сандерленда" Криса Ригга.
17-летний Ригг проявляет себя с лучшей стороны на старте нового сезона, в минувший уикенд отметившись победным голом пяткой против "Мидлсбро" (1:0).
Отличная форма юного англичанина позволяет "Сандерленду" держаться на втором месте в Чемпионшипе и претендовать на прямую путевку в Премьер-Лигу.
По информации talkSPORT, новое руководство "Юнайтед" считает Ригга идеальным игроком для своего клуба.
Интерес к Риггу также проявляют другие клубы, включая "Ньюкасл", поэтому "Юнайтед" готов сыграть на опережение и приобрести Криса уже в январе.
25.09.2024 10:00
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