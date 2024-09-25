Гвардиола — о травме Родри: "Я найду решение"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола пообещал, что найдет решение проблемы, возникшей после травы Родри.

После победы 2:1 над "Уотфордом" в Кубке Лиги накануне Гвардиола подтвердил, что Родри готовится к операции и вернется не скоро.



Родри был ключевым игроком "Сити" в последние годы, и Гвардиола признает, что заменить 28-летнего испанца невозможно. Поэтому Хосеп будет строить игру своей команды по-другому.



"Мы не хотели этого, но мы все равно проведем хороший сезон".



"Я доверяю своим игроками. Мне нужно найти решение. Родри незаменим. Конечно, это большая потеря для нас. Такое случается в футболе".



"Мой долг — найти решение, чтобы мы были конкурентоспособными и продолжили борьбу за трофеи, оставаясь проблемой для наших соперников".



"Я найду решение. Мы сделаем это", — цитирует Гвардиолу официальный веб-сайт "Сити".