Гвардиола — о травме Родри: "Я найду решение"
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола пообещал, что найдет решение проблемы, возникшей после травы Родри.
После победы 2:1 над "Уотфордом" в Кубке Лиги накануне Гвардиола подтвердил, что Родри готовится к операции и вернется не скоро.
Родри был ключевым игроком "Сити" в последние годы, и Гвардиола признает, что заменить 28-летнего испанца невозможно. Поэтому Хосеп будет строить игру своей команды по-другому.
"Мы не хотели этого, но мы все равно проведем хороший сезон".
"Я доверяю своим игроками. Мне нужно найти решение. Родри незаменим. Конечно, это большая потеря для нас. Такое случается в футболе".
"Мой долг — найти решение, чтобы мы были конкурентоспособными и продолжили борьбу за трофеи, оставаясь проблемой для наших соперников".
"Я найду решение. Мы сделаем это", — цитирует Гвардиолу официальный веб-сайт "Сити".
25.09.2024 09:00
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КОРОЛЬ!!!
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уже нашел ведь - судьи.
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