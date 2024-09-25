Qatar Airways может стать титульным спонсором "Челси"

Qatar Airways Находящийся в поисках титульного спонсора "Челси" ведет переговоры с тремя авиакомпаниями, включая Qatar Airways.

Напомним, "Челси" начал новый сезон без титульного спонсора после того, как краткосрочный контракт "синих" с Infine Athlete истек.

"Челси" оказалось непросто найти щедрого партнера из-за неучастия в Лиге Чемпионов, однако Sky Sports стало известно, что сейчас лондонский клуб приблизился к заполнению вакантного места спереди своих игровых футболок.

С высокой вероятностью титульным спонсором "Челси" станет авиакомпания. "Синие" продолжают переговоры с тремя претендентами, включая упомянутую Qatar Airways.

В данный момент Qatar Airways спонсирует ПСЖ, а в прошлом сотрудничала с "Барселоной" и "Ромой".


Метки Qatar Airways, спонсоры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 25.09.2024 08:00

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  1. sausage 25.09.2024 09:39 # sausage
    В итоге договорятся с Победой.

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  2. ataman 25.09.2024 09:19 # ataman
    Samsung!
    но Qatar тоже солидно, не то что всякие нонейм TeamView

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  3. halamadrid94 25.09.2024 08:28 # halamadrid94
    Вернули бы Samsung, я не особо суеверен , но с этим титульным спонсором у них все шло как по маслу , да и смотрелся красиво.

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  4. meshuggah 25.09.2024 08:27 # meshuggah
    шо з ібалом, подзалюпники?

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