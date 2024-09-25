Qatar Airways может стать титульным спонсором "Челси"
Находящийся в поисках титульного спонсора "Челси" ведет переговоры с тремя авиакомпаниями, включая Qatar Airways.
Напомним, "Челси" начал новый сезон без титульного спонсора после того, как краткосрочный контракт "синих" с Infine Athlete истек.
"Челси" оказалось непросто найти щедрого партнера из-за неучастия в Лиге Чемпионов, однако Sky Sports стало известно, что сейчас лондонский клуб приблизился к заполнению вакантного места спереди своих игровых футболок.
С высокой вероятностью титульным спонсором "Челси" станет авиакомпания. "Синие" продолжают переговоры с тремя претендентами, включая упомянутую Qatar Airways.
В данный момент Qatar Airways спонсирует ПСЖ, а в прошлом сотрудничала с "Барселоной" и "Ромой".
25.09.2024 08:00
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Последние комментарии:
В итоге договорятся с Победой.
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Samsung!
но Qatar тоже солидно, не то что всякие нонейм TeamView
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Вернули бы Samsung, я не особо суеверен , но с этим титульным спонсором у них все шло как по маслу , да и смотрелся красиво.
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шо з ібалом, подзалюпники?
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