Qatar Airways может стать титульным спонсором "Челси"

Находящийся в поисках титульного спонсора "Челси" ведет переговоры с тремя авиакомпаниями, включая Qatar Airways.

Напомним, "Челси" начал новый сезон без титульного спонсора после того, как краткосрочный контракт "синих" с Infine Athlete истек.



"Челси" оказалось непросто найти щедрого партнера из-за неучастия в Лиге Чемпионов, однако Sky Sports стало известно, что сейчас лондонский клуб приблизился к заполнению вакантного места спереди своих игровых футболок.



С высокой вероятностью титульным спонсором "Челси" станет авиакомпания. "Синие" продолжают переговоры с тремя претендентами, включая упомянутую Qatar Airways.



В данный момент Qatar Airways спонсирует ПСЖ, а в прошлом сотрудничала с "Барселоной" и "Ромой".