Семь вещей, что мы узнали в 5-м туре

"Манчестер Сити" и "Арсенал" устроили настоящую битву в центральном матче тура, "Эвертон" набрал первые очки, а "Манчестер Юнайтед" закрепился в статусе середняка. Об этом и не только — в традиционных итогах уикенда в Премьер-Лиге.





Майкл Оливер — главное действующее лицо центрального матча тура



В битве на "Этихад" были показаны лучшие и худшие образцы английского футбола. "Арсенал" почти отмотал годы назад — ко временам, когда его защита разочаровывала всех соперников. Гол Риккардо Калафьори напомнил Роналдиньо в его лучших импровизациях. Гол "Манчестер Сити", забитый Эрлингом Холандом, тоже был прекрасен.



Что касается плохого, то реферм оказался в центре внимания и напрямую влиял на игру. Майкл Оливер не должен быть хедлайнером встречи лучших команд Премьер-Лиги, но, скорее всего, им запомнится. Оливер всегда старается быть в центре внимания, но в этом матче к нему было немало претензий, и именно его плохая работа привела к столь нервной и немного истерической концовке игры.



То, что "Сити" до гола Джона Стоунса не был эффективен в атаке, будет беспокоить Хосепа Гвардиолу. Как и травма Родри. Без него "Сити" — не тот. Микель Артета должен подумать о том, как его команда действовала во втором тайме — игра в меньшинстве не всегда означает полный отказ от активности впереди. Ну, а Оливер — возможно, не тот рефери, которого стоит назначать на такие важные матчи.



Травма Родри — шанс для Матеуша Нунеша



Травма Родри — главная тема последних дней. Этот полузащитник неимоверно важен для структуры игры "Манчестер Сити", и после того как появилась информация, что он уже не сыграет в этом сезоне, шансы "горожан" на чемпионство в Премьер-Лиге немного упали.



Сейчас большой удачей выглядит то, что "Сити" удалось вернуть Илкая Гюндогана и кое-как научиться играть без Родри. В последних матчах команда умела побеждать и без испанца, даже на выезде, чего ранее не случалось в "эпоху Родри", но уровень соперников был не тем, чтобы говорить с уверенностью, что "Сити" избавился от "Родри-зависимости".



Теперь данная проверка пройдет уже в скором времени, и до открытия зимнего трансферного окна у Хосепа Гвардиолы есть только внутренние резервы для замены Родри — он может использовать Матео Ковачича, Илкая Гюндогана, Бернарду Силву и — пока еще никак не проявившего себя на "Этихад" — Матеуша Нунеша.



Кажется, португальца брали как раз "на вырост" в качестве замены Родри, и сейчас он, наконец, получит реальный шанс проявить себя. У Нунеша есть игровые качества для того, чтобы проявить себя в любой роли в центре поля, и у Гвардиолы будет немало вариантов построения игры — с более классическим разрушителем Ковачичем и различными комбинациями "ложных" опорников или тех, кто станет ими вынужденно. Но если Нунеш сейчас проиграет конкуренцию на своей позиции Силве или Гюндогану, ему сложно будет рассчитывать на что-либо в "Сити" в перспективе.



Нуну Эшпириту Санту — мастер замен



Нуну Эшпириту Санту не наблюдал за ничьей "Ноттингем Форест" со скамьи запасных после удаления в предыдущей игре, но его активные замены вновь сыграли решающую роль, продлив беспроигрышную серию "лесников" в сезоне.



В перерыве матча с "Брайтоном" "Форест" проигрывал 1:2, но четыре замены Нуну в течение первых 15 минут второго тайма позволили команде добыть очко. Жота Силва и Рамон Соса, вышедшие со скамейки, помогли сравнять счет. Похожая история произошла и в ошеломительной победе над "Ливерпулем", когда игру для "лесников" сделали свежие Эланга и Хадсон-Одои.



Нуну заслуживает похвалы за то, как он использует состав "Форест", демонстрируя готовность вносить усиливающие изменения, а не ждать слишком долго. Кроме того, это еще одно доказательство того, что "Форест" располагает большим количеством игроков, и это, наконец, начинает играть на руку команде.



Внимательное отношение Марески к деталям помогает "Челси



Отсутствие опыта у Энцо Марески считалось проблемой при его назначении в "Челси". Пока что он не испытывает особых проблем с переходом от Чемпионшипа в Премьер-Лигу. Если "Стэмфорд Бридж" — это котел неопределенности, то "Челси" вдали от дома стал внушать страх.



Как и "Вулверхэмптон", побежденный со счетом 2:6 в августе, "Вест Хэм" был разобран на части благодаря подходу, полному риска, но приносящему плоды. Команда Марески атакует на скорости, а классное взаимодействие вингеров с Николасом Джексоном подтверждается вкладом Нони Мадуэке, Кристофера Нкунку и Джейдона Санчо в победу в этом матче.



"Он дает нам все необходимые детали, чтобы мы могли выйти на игру и сделать результат, который принесет нам очки", — сказал Тосин Адарабиойо на "Лондон Стэдиум". Мареска хорошо понимает английский футбол как бывший игрок "Вест Бромвича" и помощник Гвардиолы, и его назначение в "Челси" начинает казаться все более толковым решением.



"Вилла" пожинает плоды увеличившейся глубины состава



В первой половине встречи с "Вулверхэмптоном" "Астон Вилла" была вялой, что заставило Унаи Эмери исправить ситуацию в перерыве. Ян Матсен заменил Лукаса Диня на позиции левого защитника, а Леон Бэйли вышел вместо капитана Джона Макгинна, который был вынужден покинуть поле из-за проблем с задней поверхностью бедра.



Росс Баркли и Джон Дуран вышли на замену вскоре после часовой отметки, и с этого момента "Вилла" перевернула ход матча. На счету Дурана четыре гола после пяти появлений на замену, а Баркли, вдохновенно вступивший в игру в перерыве матча с "Эвертоном" неделей ранее, снова произвел впечатление.



Глубина состава "Виллы" в конечном итоге стала решающим фактором в матче с "волками", которые не смогли продолжить играть активно после удачного старта. "У нас много свежих игроков на скамейке запасных", — сказал Матсен. "Нам нужно быть готовыми и выкладываться по полной. Мы сохраняем спокойствие, мы знаем, что наши "джокеры" сделают разницу. Мы всегда верим, что сможем отыграться".



"Манчестер Юнайтед" играет как обычный середняк



Пока "Астон Вилла" закрепляется в статусе команды топ-6, а "Челси" возвращается в обойму претендентов на еврокубки, "Манчестер Юнайтед" потихоньку привыкает к месту в середина таблицы. С нынешней конкуренцией в верхней части таблицы и со своей текущей формой МЮ очень похож на классического середняка, коим и является по факту на старте сезона.



"Красные дьяволы" не продемонстрировали ничего выдающегося против "Ливерпуля", победили тех, кого должны были по статусу ("Фулхэм" и "Саутгемптон") и не лучшим образом сыграли с "Брайтоном" и "Кристал Пэлас". Результаты и игра команды не вдохновляют, и семь забитых мячей в мидуик в ворота "Барнсли" выглядят все менее впечатляющим достижением после 0:0 с "Кристал Пэлас" в Лондоне.



Кадровый кризис "Юнайтед" уже не может быть оправданием для Эрика Тен Хага, так как у "Пэлас" было больше травмированных игроков. При этом наставник "Юнайтед" мог выпускать на замену Рэшфорда, Хейлунда и Угарте, но все это не помогло справиться с "орлами". Пока что Тен Хаг не может проводить ротацию так же эффективно, как Унаи Эмери в "Астон Вилле", и старт в еврокубках видится еще одной проблемой, с которой голландцу нужно справиться, чтобы избежать вполне реальной отставки.



"Эвертон" получил первые очки и новых владельцев



Для кого отставка точно может стать скорой, так это для Шона Дайча, который к неудачному старту команды добавил проблемы с болельщиками, выдав ряд неосторожных высказываний на пресс-конферециях. Дайчу все же удалось набрать первые очки в чемпионате, когда его команда сыграла вничью с "Лестером", но все складывается так, что скорая отставка Шона — не за горами.



"Эвертон", наконец, получит новых владельцев — группу инвесторов во главе с американцем Дэном Фридкином, который не привык церемониться с тренерами и недавно уволил Даниэле Де Росси в "Роме" после всего четырех туров в Серии А.



Вероятно, у Дайча будет еще два матча — с "Ньюкаслом" и "Кристал Пэлас" на "Гудисон Парк", после чего наступит страшное время для тренеров, пребывающих под давлением — международная пауза на игры сборных. Уже сейчас говорят о возможном приходе в "Эвертон" Грэма Поттера или Гарета Саутгейта, а Дайчу остается лишь набрать максимум очков в ближайших матчах, чтобы хоть как-то впечатлить новых владельцев "ирисок".



Максим Загребин, специально для FAPL.ru