Семь вещей, что мы узнали в 5-м туре

Гол Джона Стоунса "Манчестер Сити" и "Арсенал" устроили настоящую битву в центральном матче тура, "Эвертон" набрал первые очки, а "Манчестер Юнайтед" закрепился в статусе середняка. Об этом и не только — в традиционных итогах уикенда в Премьер-Лиге.



Майкл Оливер — главное действующее лицо центрального матча тура

Майкл Оливер В битве на "Этихад" были показаны лучшие и худшие образцы английского футбола. "Арсенал" почти отмотал годы назад — ко временам, когда его защита разочаровывала всех соперников. Гол Риккардо Калафьори напомнил Роналдиньо в его лучших импровизациях. Гол "Манчестер Сити", забитый Эрлингом Холандом, тоже был прекрасен.

Что касается плохого, то реферм оказался в центре внимания и напрямую влиял на игру. Майкл Оливер не должен быть хедлайнером встречи лучших команд Премьер-Лиги, но, скорее всего, им запомнится. Оливер всегда старается быть в центре внимания, но в этом матче к нему было немало претензий, и именно его плохая работа привела к столь нервной и немного истерической концовке игры.

То, что "Сити" до гола Джона Стоунса не был эффективен в атаке, будет беспокоить Хосепа Гвардиолу. Как и травма Родри. Без него "Сити" — не тот. Микель Артета должен подумать о том, как его команда действовала во втором тайме — игра в меньшинстве не всегда означает полный отказ от активности впереди. Ну, а Оливер — возможно, не тот рефери, которого стоит назначать на такие важные матчи.

Травма Родри — шанс для Матеуша Нунеша

Родри Травма Родри — главная тема последних дней. Этот полузащитник неимоверно важен для структуры игры "Манчестер Сити", и после того как появилась информация, что он уже не сыграет в этом сезоне, шансы "горожан" на чемпионство в Премьер-Лиге немного упали.

Сейчас большой удачей выглядит то, что "Сити" удалось вернуть Илкая Гюндогана и кое-как научиться играть без Родри. В последних матчах команда умела побеждать и без испанца, даже на выезде, чего ранее не случалось в "эпоху Родри", но уровень соперников был не тем, чтобы говорить с уверенностью, что "Сити" избавился от "Родри-зависимости".

Теперь данная проверка пройдет уже в скором времени, и до открытия зимнего трансферного окна у Хосепа Гвардиолы есть только внутренние резервы для замены Родри — он может использовать Матео Ковачича, Илкая Гюндогана, Бернарду Силву и — пока еще никак не проявившего себя на "Этихад" — Матеуша Нунеша.

Кажется, португальца брали как раз "на вырост" в качестве замены Родри, и сейчас он, наконец, получит реальный шанс проявить себя. У Нунеша есть игровые качества для того, чтобы проявить себя в любой роли в центре поля, и у Гвардиолы будет немало вариантов построения игры — с более классическим разрушителем Ковачичем и различными комбинациями "ложных" опорников или тех, кто станет ими вынужденно. Но если Нунеш сейчас проиграет конкуренцию на своей позиции Силве или Гюндогану, ему сложно будет рассчитывать на что-либо в "Сити" в перспективе.

Нуну Эшпириту Санту — мастер замен

Рамон Соса Нуну Эшпириту Санту не наблюдал за ничьей "Ноттингем Форест" со скамьи запасных после удаления в предыдущей игре, но его активные замены вновь сыграли решающую роль, продлив беспроигрышную серию "лесников" в сезоне.

В перерыве матча с "Брайтоном" "Форест" проигрывал 1:2, но четыре замены Нуну в течение первых 15 минут второго тайма позволили команде добыть очко. Жота Силва и Рамон Соса, вышедшие со скамейки, помогли сравнять счет. Похожая история произошла и в ошеломительной победе над "Ливерпулем", когда игру для "лесников" сделали свежие Эланга и Хадсон-Одои.

Нуну заслуживает похвалы за то, как он использует состав "Форест", демонстрируя готовность вносить усиливающие изменения, а не ждать слишком долго. Кроме того, это еще одно доказательство того, что "Форест" располагает большим количеством игроков, и это, наконец, начинает играть на руку команде.

Внимательное отношение Марески к деталям помогает "Челси

Энцо Мареска Отсутствие опыта у Энцо Марески считалось проблемой при его назначении в "Челси". Пока что он не испытывает особых проблем с переходом от Чемпионшипа в Премьер-Лигу. Если "Стэмфорд Бридж" — это котел неопределенности, то "Челси" вдали от дома стал внушать страх.

Как и "Вулверхэмптон", побежденный со счетом 2:6 в августе, "Вест Хэм" был разобран на части благодаря подходу, полному риска, но приносящему плоды. Команда Марески атакует на скорости, а классное взаимодействие вингеров с Николасом Джексоном подтверждается вкладом Нони Мадуэке, Кристофера Нкунку и Джейдона Санчо в победу в этом матче.

"Он дает нам все необходимые детали, чтобы мы могли выйти на игру и сделать результат, который принесет нам очки", — сказал Тосин Адарабиойо на "Лондон Стэдиум". Мареска хорошо понимает английский футбол как бывший игрок "Вест Бромвича" и помощник Гвардиолы, и его назначение в "Челси" начинает казаться все более толковым решением.

"Вилла" пожинает плоды увеличившейся глубины состава

Джон Дуран В первой половине встречи с "Вулверхэмптоном" "Астон Вилла" была вялой, что заставило Унаи Эмери исправить ситуацию в перерыве. Ян Матсен заменил Лукаса Диня на позиции левого защитника, а Леон Бэйли вышел вместо капитана Джона Макгинна, который был вынужден покинуть поле из-за проблем с задней поверхностью бедра.

Росс Баркли и Джон Дуран вышли на замену вскоре после часовой отметки, и с этого момента "Вилла" перевернула ход матча. На счету Дурана четыре гола после пяти появлений на замену, а Баркли, вдохновенно вступивший в игру в перерыве матча с "Эвертоном" неделей ранее, снова произвел впечатление.

Глубина состава "Виллы" в конечном итоге стала решающим фактором в матче с "волками", которые не смогли продолжить играть активно после удачного старта. "У нас много свежих игроков на скамейке запасных", — сказал Матсен. "Нам нужно быть готовыми и выкладываться по полной. Мы сохраняем спокойствие, мы знаем, что наши "джокеры" сделают разницу. Мы всегда верим, что сможем отыграться".

"Манчестер Юнайтед" играет как обычный середняк

Бруну Фернандеш Пока "Астон Вилла" закрепляется в статусе команды топ-6, а "Челси" возвращается в обойму претендентов на еврокубки, "Манчестер Юнайтед" потихоньку привыкает к месту в середина таблицы. С нынешней конкуренцией в верхней части таблицы и со своей текущей формой МЮ очень похож на классического середняка, коим и является по факту на старте сезона.

"Красные дьяволы" не продемонстрировали ничего выдающегося против "Ливерпуля", победили тех, кого должны были по статусу ("Фулхэм" и "Саутгемптон") и не лучшим образом сыграли с "Брайтоном" и "Кристал Пэлас". Результаты и игра команды не вдохновляют, и семь забитых мячей в мидуик в ворота "Барнсли" выглядят все менее впечатляющим достижением после 0:0 с "Кристал Пэлас" в Лондоне.

Кадровый кризис "Юнайтед" уже не может быть оправданием для Эрика Тен Хага, так как у "Пэлас" было больше травмированных игроков. При этом наставник "Юнайтед" мог выпускать на замену Рэшфорда, Хейлунда и Угарте, но все это не помогло справиться с "орлами". Пока что Тен Хаг не может проводить ротацию так же эффективно, как Унаи Эмери в "Астон Вилле", и старт в еврокубках видится еще одной проблемой, с которой голландцу нужно справиться, чтобы избежать вполне реальной отставки.

"Эвертон" получил первые очки и новых владельцев

Шон Дайч Для кого отставка точно может стать скорой, так это для Шона Дайча, который к неудачному старту команды добавил проблемы с болельщиками, выдав ряд неосторожных высказываний на пресс-конферециях. Дайчу все же удалось набрать первые очки в чемпионате, когда его команда сыграла вничью с "Лестером", но все складывается так, что скорая отставка Шона — не за горами.

"Эвертон", наконец, получит новых владельцев — группу инвесторов во главе с американцем Дэном Фридкином, который не привык церемониться с тренерами и недавно уволил Даниэле Де Росси в "Роме" после всего четырех туров в Серии А.

Вероятно, у Дайча будет еще два матча — с "Ньюкаслом" и "Кристал Пэлас" на "Гудисон Парк", после чего наступит страшное время для тренеров, пребывающих под давлением — международная пауза на игры сборных. Уже сейчас говорят о возможном приходе в "Эвертон" Грэма Поттера или Гарета Саутгейта, а Дайчу остается лишь набрать максимум очков в ближайших матчах, чтобы хоть как-то впечатлить новых владельцев "ирисок".

Максим Загребин, специально для FAPL.ru


Метки Премьер-Лига, статьи

Автор mihajlo   

Дата 25.09.2024 07:00

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