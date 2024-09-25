Гвардиола: "Родри выбыл надолго"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подтвердил, что его полузащитник Родри будет прооперирован и пропустит значительный период времени.

Родри повредил свое право колено в матче Премьер-Лиги против "Арсенала" в минувшее воскресенье (2:2) и в данный момент находится в Барселоне, где проходит дополнительные обследования и готовится к хирургическому вмешательству.



После победы 2:1 над "Уотфордом" в Кубке Лиги во вторник вечером Гвардиола сообщил последние новости насчет состояния здоровья Родри. У "горожан" сохраняется надежда, что 29-летний испанец вернется пораньше.



"У нас по-прежнему нет окончательного диагноза. Он выбыл надолго, но есть некоторые мнения о том, что он, возможно, пропустит меньше, чем мы ожидаем".



"К сожалению, он получил травму. Прямо сейчас я не могу сказать вам, сколько времени это займет, потому что мы ждем новых звонков от него и докторов, чтобы точно узнать, что случилось и какого рода операция ему предстоит", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.