"Челси" и "Сити" вышли в 4-й раунд Кубка Лиги

"Челси" и "Манчестер Сити" присоединились к участника 4-го раунд Кубка Лиги (1/8 финала), переиграв своих соперников ниже классом.

"Челси", который принимал дома "Барроу" из Лиги Два, открыл счет уже на восьмой минуте. Жоау Фелиш "черпаком" сделал передачу в штрафную, а Кристофер Нкунку в касание направил мяч в ворота — 1:0.



Спустя семь минут Мало Гюсто выполнил прострел с правого края штрафной во вратарскую, где Нкунку результативно сыграл пяткой — 2:0.



На 28-й минуте счет стал крупным. Фелиш ударом со штрафного обвел стенку и попал в штангу, а голкипер "Барроу" Пол Фарман направил отскок мяча в свои ворота — 3:0.



Второй тайм начался с того, что "синие" перехватили мяч и провели быструю контратаку. Михаил Мудрик прострелил с левого края штрафной на свободного Нкунку, и то в касание отправил мяч в ворота — 4:0.



Точку в матче поставил Нкунку, который на 75-й минуте обокрал пустившегося в дриблинг голкипера и поразил пустые ворота — 5:0.



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Не став откладывать дело в долгий ящик, "Сити" открыл счет уже на пятой минуте. "Уотфорд" дрогнул под прессингом и потерял мяч в своей штрафной, чем воспользовался Джек Грилиш, выведя на удар Доку. Жереми сперва заложил финт, а затем пробил по воротам — 1:0.



Вскоре представитель Чемпионшипа ответил своим голом, однако из-за фола он не был засчитан.



Интрига продержалась до 38-й минуты, когда Матеуш Нунеш сделал преимущество "горожан" комфортным, нанеся бильярдный удар с дистанции в угол ворот — 2:0.



В дальнейшем "Сити" уверенно контролировал игру, пару раз обстучал каркас ворот, но забить больше не смог.



Зато смог "Уотфорд". На 86-й минуте вышедший на замену у гостей Том Инс закрутил мяч в ворота с дистанции — 2:1.



Минимальная разница в счете несколько усложнила жизнь "горожанам", однако они ничего не позволили сопернику в концовке.



"Челси" — "Барроу" — 5:0 (3:0)



Голы: Нкунку 8, 15, 75, Фарман 28 (авт), Нету 48.



"Челси": Йоргенсен, Гюсто (Чилуэлл 46), Дисаси (Ачимпонг 63), Бадиашиле, Вейга, Касадеи, Дьюсбери-Холл, Нету (Джордж 63), Фелиш (Чуквуэмека 76), Мудрик, Нкунку (Гиу 76).



"Манчестер Сити" — "Уотфорд" — 2:1 (2:0)



Голы: Доку 5, Нунеш 38 — Инс 86.



"Манчестер Сити": Ортега, Уолкер, Стоунс, Брейтуэйт (Гвардиол 76), Льюис, О'Райли (Райт 73), Нунеш, Макати, Доку (Савиньо 46), Грилиш, Фоден.



"Уолсолл" — "Лестер" — 0:0 (0:0) победа "Лестера" по пенальти — 3:0



"Уикомб" — "Астон Вилла" — 1:2 (0:0)



Голы: Коне 90 — Буэндиа 55, Дуран 85 (пен).