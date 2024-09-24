Тен Хаг: "Матчей слишком много"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг признал, что матчей в футбольном календаре слишком много.

Со старта нового сезона уже несколько игроков пожаловались, что с изменением формата европейских турниров и расширением клубного Чемпионата Мира матчей стало слишком много.



Тен Хаг поддерживает эту точку зрения и предупреждает, что чрезмерная нагрузка будет приводить к травмам. Эрик хочет, чтобы все заинтересованные стороны попытались найти решение.



"Матчей слишком много. Это очевидно. Слишком много соревнований".



Игроки топ-уровня перегружены, и это нехорошо для футбола. В конце концов это может быть хорошо с коммерческой точки зрения, но всему есть предел".



"Это почти неизбежно, что игроки будут получать травмы из-за чрезмерной нагрузки от столь большого количества матчей".



"Думаю, клуб в одиночку не может это изменить. Это больше зависит от всей индустрии. Клубы, игроки, тренеры и многие другие, кто есть в футболе, должны работать сообща, чтобы улучшать игру и искать правильный баланс".



"В конце концов это сводится к финансам. Мы являемся профессионалами, поэтому прибыль должна поступать, но мы должны соблюдать баланс", — цитирует Тен Хага Sky Sports.