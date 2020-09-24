Слот объяснил, как Трент сможет улучшить игру в обороне

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот объяснил, как его защитник Трент Александер-Арнольд может улучшить свою игру в обороне.

Прежде всего 25-летний Александер-Арнольд славится своими подключениями вперед и умением выполнить классную передачу, тогда как к действиям Трента в обороне время от времени вызывают нарекания.



Буквально на днях Александер-Арнольд заявил, что хочет стать "защитником, которому никто в Европе не хочет противостоять", и Слот считает, что для этого Тренту просто нужно сохранять полную концентрацию в каждый момент матча.



"Мне сложно судить, как было в предыдущие годы, но я точно знаю, что мы говорим об игроке, который выигрывал Лигу Чемпионов и титул лиги, поэтому для меня очевидно, что он был хорошим защитником всю свою жизнь. Но поскольку он особенным образом обращается с мячом, главный фокус оказывается на том, как он делает эти особенные вещи с мячом".



"Думаю, в его случае вопрос не в том, способен ли он делать определенные вещи, а больше в том, может ли он постоянно сохранять уровень своей концентрации на 100%. Это то, о чем мы много разговариваем. Он должен оставаться активным в каждой ситуации матча, даже если мяч далеко от него. Это не так, что я или мы учили его обороняться последние три месяца. Он выигрывал лигу и Лигу Чемпионов. Просто ему необходимо понять все, что необходимо, чтобы играть в свою лучшую игру", — цитирует Слота The Guardian.