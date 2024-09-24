Фридкин готов позвать Саутгейта в "Эвертон"

Бывший главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт может получить приглашение в "Эвертон", если Дэн Фридкин будет подтвержден новым владельцем мерсисайдского клуба.

Накануне "Эвертон" официально объявил, что владелец итальянской "Ромы" Фридкин согласовал покупку 94% акций "Эвертона" у Фархада Мошири за 400-500 миллионов фунтов. В данный момент эта сделка находится на одобрении у футбольных чиновников.



Американский бизнесмен Фридкин, чье состояние оценивается Forbes в 5.7 млрд. фунтов, собирается полностью погасить долги "Эвертона" в преддверии переезда на новый стадион следующим летом.



Как утверждает talkSPORT, также Фридкин задумывается о расставании с Шоном Дайчем, по руководством которого "Эвертон" набрал лишь одно очко в пяти первых матчах нового сезона Премьер-Лиги.



Фридкин готов позвать на место Дайча 54-летнего Саутгейта, который находится без работы после расставания со сборной Англии в июле.



Контракт Дайча истекает в конце сезона, поэтому увольнение Шона не ударит по карману "Эвертона".