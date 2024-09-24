Артета отверг обвинения насчет своей тактики

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета отверг обвинения насчет своей негативной тактики на матч против "Манчестер Сити".

После ничьей 2:2 на "Этихад" в минувшее воскресенье сразу несколько игроков "Сити" заявили, что "Арсенал" тянул время и злоупотреблял мелким фолом.



Однако Артета считает тактику своей команды "нормальной". По слов Микеля, его игроки долго лежали на газоне, потому что у некоторых из них возникли проблемы со здоровьем.



Поэтому Артета отвергает предположения о том, что "канониры" стал мастерами "темных искусств", как выразились "горожане" Джон Стоунс и Кайл Уолкер.



"Я всегда предпочитаю факты, нежели слова или предположения. Давайте посмотрим, кто из игроков будет доступен завтра, а затем мы можем поговорить о "темных искусствах" и тому подобном".



"К сожалению, да, некоторые игроки не будут доступны".



"Ну, мы должны были сыграть в игру, в которую должны были сыграть. Первые 15 минут мы не могли. "Сити" сыграл вдесятером 30 секунд (пока Родри оказывали помощь). Это нормально, что делали наши игроки".



"К сожалению, мы уже оказывались в этой ситуации. Мы оказывались в этой ситуации из-за Гранита (Джаки), когда проиграли 5:0 (в 2021 году). Поэтому нам лучше извлечь урок", — цитирует Артету BBC.