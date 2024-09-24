Артета отверг обвинения насчет своей тактики
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета отверг обвинения насчет своей негативной тактики на матч против "Манчестер Сити".
После ничьей 2:2 на "Этихад" в минувшее воскресенье сразу несколько игроков "Сити" заявили, что "Арсенал" тянул время и злоупотреблял мелким фолом.
Однако Артета считает тактику своей команды "нормальной". По слов Микеля, его игроки долго лежали на газоне, потому что у некоторых из них возникли проблемы со здоровьем.
Поэтому Артета отвергает предположения о том, что "канониры" стал мастерами "темных искусств", как выразились "горожане" Джон Стоунс и Кайл Уолкер.
"Я всегда предпочитаю факты, нежели слова или предположения. Давайте посмотрим, кто из игроков будет доступен завтра, а затем мы можем поговорить о "темных искусствах" и тому подобном".
"К сожалению, да, некоторые игроки не будут доступны".
"Ну, мы должны были сыграть в игру, в которую должны были сыграть. Первые 15 минут мы не могли. "Сити" сыграл вдесятером 30 секунд (пока Родри оказывали помощь). Это нормально, что делали наши игроки".
"К сожалению, мы уже оказывались в этой ситуации. Мы оказывались в этой ситуации из-за Гранита (Джаки), когда проиграли 5:0 (в 2021 году). Поэтому нам лучше извлечь урок", — цитирует Артету BBC.
24.09.2024 20:00
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Тактика не обосраться против Сити не сработала. Жаль вас горожане не добили педиков.
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артетыч конченный как и любой кацап
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