Артета отверг обвинения насчет своей тактики

Микель Артета Главный тренер "Арсенала" Микель Артета отверг обвинения насчет своей негативной тактики на матч против "Манчестер Сити".

После ничьей 2:2 на "Этихад" в минувшее воскресенье сразу несколько игроков "Сити" заявили, что "Арсенал" тянул время и злоупотреблял мелким фолом.

Однако Артета считает тактику своей команды "нормальной". По слов Микеля, его игроки долго лежали на газоне, потому что у некоторых из них возникли проблемы со здоровьем.

Поэтому Артета отвергает предположения о том, что "канониры" стал мастерами "темных искусств", как выразились "горожане" Джон Стоунс и Кайл Уолкер.

"Я всегда предпочитаю факты, нежели слова или предположения. Давайте посмотрим, кто из игроков будет доступен завтра, а затем мы можем поговорить о "темных искусствах" и тому подобном".

"К сожалению, да, некоторые игроки не будут доступны".

"Ну, мы должны были сыграть в игру, в которую должны были сыграть. Первые 15 минут мы не могли. "Сити" сыграл вдесятером 30 секунд (пока Родри оказывали помощь). Это нормально, что делали наши игроки".

"К сожалению, мы уже оказывались в этой ситуации. Мы оказывались в этой ситуации из-за Гранита (Джаки), когда проиграли 5:0 (в 2021 году). Поэтому нам лучше извлечь урок", — цитирует Артету BBC.


Метки Арсенал, Артета, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 24.09.2024 20:00

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  1. chelsea88 24.09.2024 20:59 # chelsea88
    Тактика не обосраться против Сити не сработала. Жаль вас горожане не добили педиков.

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  2. jabajaba 24.09.2024 20:25 # jabajaba
    артетыч конченный как и любой кацап

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