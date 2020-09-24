Тен Хаг: "Люди должны верить моим словам насчет Рэшфорда"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг призвал верить его словам, когда он объясняет непопадание Маркуса Рэшфорда в стартовый состав.

Трижды отличившись против "Саутгемптона" и "Барнсли", 26-летний Рэшфорд неожиданно не попал в стартовый состав "Юнайтед" на матч Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас" в минувшую субботу.



Тен Хаг предпочел выпустить с первых минут Алехандро Гарначо, заявив тогда, что "это просто ротация", однако многие не поверили в слова Эрика. Эксперты Алан Ширер и Джейми Рэднапп предположили, что у Рэшфорда есть некоторые разногласия со своим наставником.



Перед матчем Лиги Европы против "Твенте" Тен Хаг выразил свое возмущение тем, что люди спекулируют на эту тему и ставят под сомнение его слова.



"Я не понимаю критику. Люди не имеют права создавать такие спекуляции. Если я даю объяснение, они должны верить моим словам. Если они этого не делают, это неправильно", — цитирует Тен Хага BBC.