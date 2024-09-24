Артета подтвердил, что Эдегор пропустит несколько недель

Наставник "Арсенала" Микель Артета подтвердил, что его капитан Мартин Эдегор пропустит несколько недель с травмой лодыжки.

Эдегор повредил свою лодыжку во время поездки в сборную Норвегии рано в сентябре, с тех пор пропустив матчи своего клуба против "Тоттенхэма", "Аталанты" и "Манчестер Сити".



До ближайшего международного перерыва "Арсенал" сыграет против "Болтона", "Лестера", ПСЖ и "Саутгемптона", и эти матчи 25-летний полузащитник тоже, вероятно, пропустит.



"Думаю, это вопрос нескольких недель. Как долго точно, я не могу сказать вам".



"Может ли Эдегор вернуться до международного перерыва в октябре? Мы можем получить сюрприз, но я думаю, это маловероятно", — цитирует Артету Daily Mirror.