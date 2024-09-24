"Ньюкасл" поможет "Уимблдону" починить свой газон

"Ньюкасл" пожертвовал 15,000 фунтов на починку газона на стадионе "Уимблдона" из Лиги Два.

Накануне было объявлено, что назначенный на этот вторник матч 3-го раунда между "Уимблдоном" и "Ньюкаслом" будет отложен.



Дело в том, что газон стадиона "Уимблдона" серьезно пострадал после обильного ливня в Лондоне, на одном участке превратившись в кучку песочных холмов.



Болельщики "Уимблдона" сразу же объявили сбор средств на починку газона, и цель в 50,000 фунтов была быстро достигнута благодаря щедрому взносу от "Ньюкасла" в 15,000 фунтов, сообщает Daily Mail.



Что касается отложенного матча, то он был перенесен на "Сент-Джеймс Парк" и состоится 1 октября. По правилам Футбольной Лиги гостевая команда — то есть "Уимблдон" — получит 45% доходов с билетов.