Тен Хаг хочет, чтобы его атакующие игроки "убивали в штрафной"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что его атакующие игроки должны научиться "убивать в штрафной".

Атакующие игроки Тен Хага — Джошуа Зиркзее, Маркус Рэшфорд, Амад Диалло и Алехандро Гарначо — забили лишь по одному голу в этом сезоне Премьер-Лиги. Оставшийся гол "Юнайтед" на себя записал защитник Маттейс Де Лигт.



Однако Тен Хаг не переживает насчет своей атаки, указывая на обилие моментов. Эрик лишь хочет, чтобы его подопечные поработали над реализацией.



"Обеспокоен ли я? Мы создали много моментов в первых матчах сезона. На прошлой неделе мы забили семь против "Барнсли" (в Кубке Лиги). Мы способны забивать много голов, но это часть игры, мы должны прибавить и убивать в штрафной".



"Самое важное, что вы создаете моменты, создаете хорошие возможности, очень изобретательны. У нас много возможностей забить, поэтому нам нужно продолжать этот процесс и продолжать работать над завершением", — цитирует Тен Хага The Guardian.