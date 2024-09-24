"Сити" недосчитается 11 очков из-за потери Родри

"Манчестер Сити" может недосчитаться 11 очков в этом сезоне Премьер-Лиги, если верить статистическим данным.

Родри был вынужденно заменен в первом тайме матча Премьер-Лиги против "Арсенала" в минувшее воскресенье (2:2), а на следующий день появилась информация, что 28-летний испанец порвал крестообразные связки колена и уже не сыграет в остатке сезона.



"Сити" до сих пор не раскрыл характер травмы Родри, но если худшие опасения подтвердятся, эта потеря может оказать большое влияние на чемпионскую гонку Премьер-Лиги.



Согласно статистике Opta, с момента дебюта Родри летом 2019 "Сити" проиграл лишь 11% своих матчей с испанцем — против 24% без него.



Если учитывать все соревнования, с Родри "Сити" в среднем набирал 2.36 очка за матч против 2.04 без него.



Таким образом, если проецировать это на остаток сезона Премьер-Лиги 2024/25, "Сити" финиширует с 80 очками — против 91, если бы Родри участвовал в каждом оставшемся матче.



В трех из четырех предыдущих сезонов 91 очка было бы достаточно для чемпионства в Премьер-Лиге, но 80 не хватает для титула с кампании 2010/11, когда английское первенство выиграл "Манчестер Юнайтед".