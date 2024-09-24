Леви назвал топ-3 своих достижения в "Тоттенхэме"
Президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви назвал три своих главных достижения в лондонском клубе.
Леви является главным старожилом среди президентов клубов Премьер-Лиги, руководя "Тоттенхэмом" с 2001 года.
В течение этого времени "Тоттенхэм" утвердился одним из ведущих клубов Премьер-Лиги, несколько раз претендовал на титул, играл в финале Лиги Чемпионов.
За 23 года при Леви "Тоттенхэм" завоевал лишь Кубок Лиги в 2008, поэтому трофеи Даниэль не относит к своим главным достижениям.
"Выход в финал Лиги Чемпионов, открытие нового стадиона, а также честь и благословение иметь в клубе замечательных игроков".
"Как на меня влияет критика? У меня очень толстая кожа, и я просто игнорирую это. От этого я хочу быть еще успешнее", — цитирует Леви Evening Standard.
24.09.2024 14:00
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А Кубок Ауди почему не посчитал? За 16 лет без трофеев и этому должен радоваться :)
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