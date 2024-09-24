Троссард объяснил партнерам по "Арсеналу" свое удаление против "Сити"
Вингер Леандро Троссард объяснил своим партнерам по "Арсеналу", почему он получил вторую желтую карточку в матче Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" в минувшее воскресенье.
Удаление Троссарда перед самым перерывом значительно усложнило жизнь "Арсеналу", который весь второй тайм провел в глухой обороне, на последних секундах упустив победу (2:2).
Рефери Майкл Оливер предъявил Троссарду его второй "горчичник" за то, что Леандро ударил по мячу после свистка и этим создал задержку с возобновлением игры.
Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, в раздевалке Троссард сказал, что не слышал свисток Оливера. Леандро также пояснил, что на самом деле пытался сделать пас, а не выбивал мяч куда-нибудь подальше.
Добавим, теперь 29-летний бельгиец будет дисквалифицирован на ближайший матч — против "Болтона" в Кубке Лиги в среду.
24.09.2024 12:00
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Он выбивал и сразу обернулся на свисток рефери.Наврал получается
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со всей дури по мячу ударил...так себе пас
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Судья конечно, испортил игру. Судил только в пользу Сити, наши не опустили руки бились до конца. Бойцы!
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Конченный игрочишка.
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