Троссард объяснил партнерам по "Арсеналу" свое удаление против "Сити"

Вингер Леандро Троссард объяснил своим партнерам по "Арсеналу", почему он получил вторую желтую карточку в матче Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" в минувшее воскресенье.

Удаление Троссарда перед самым перерывом значительно усложнило жизнь "Арсеналу", который весь второй тайм провел в глухой обороне, на последних секундах упустив победу (2:2).



Рефери Майкл Оливер предъявил Троссарду его второй "горчичник" за то, что Леандро ударил по мячу после свистка и этим создал задержку с возобновлением игры.



Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, в раздевалке Троссард сказал, что не слышал свисток Оливера. Леандро также пояснил, что на самом деле пытался сделать пас, а не выбивал мяч куда-нибудь подальше.



Добавим, теперь 29-летний бельгиец будет дисквалифицирован на ближайший матч — против "Болтона" в Кубке Лиги в среду.



