Троссард объяснил партнерам по "Арсеналу" свое удаление против "Сити"

Леандро Троссард Вингер Леандро Троссард объяснил своим партнерам по "Арсеналу", почему он получил вторую желтую карточку в матче Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" в минувшее воскресенье.

Удаление Троссарда перед самым перерывом значительно усложнило жизнь "Арсеналу", который весь второй тайм провел в глухой обороне, на последних секундах упустив победу (2:2).

Рефери Майкл Оливер предъявил Троссарду его второй "горчичник" за то, что Леандро ударил по мячу после свистка и этим создал задержку с возобновлением игры.

Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, в раздевалке Троссард сказал, что не слышал свисток Оливера. Леандро также пояснил, что на самом деле пытался сделать пас, а не выбивал мяч куда-нибудь подальше.

Добавим, теперь 29-летний бельгиец будет дисквалифицирован на ближайший матч — против "Болтона" в Кубке Лиги в среду.




Метки Арсенал, Манчестер Сити, Премьер-Лига, Троссард

Автор mihajlo   

Дата 24.09.2024 12:00

Количество просмотров Просмотров: 1711

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  1. liverbro 24.09.2024 13:15 # liverbro
    Он выбивал и сразу обернулся на свисток рефери.Наврал получается

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  2. irbis85 24.09.2024 12:51 # irbis85
    со всей дури по мячу ударил...так себе пас

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  3. gunars 24.09.2024 12:19 # gunars
    Судья конечно, испортил игру. Судил только в пользу Сити, наши не опустили руки бились до конца. Бойцы!

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  4. chelsea88 24.09.2024 12:14 # chelsea88
    Конченный игрочишка.

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