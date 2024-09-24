Микел сравнил игру Кайседо против "Вест Хэма" с Канте

Экс-звезда "Челси" Джон Оби Микел заявил, что полузащитник "синих" Мойсес Кайседо сыграл против "Вест Хэма" в лучших образцах легенды клуба Нголо Канте.

В минувшую субботу "Челси" разгромил "Вест Хэм" со счетом 0:3, и Микел остался под впечатлением от игры Кайседо, который, как он считает, начинает оправдывать свой ценник в 115 миллионов фунтов.



"Мы много говорили о Мойсесе Кайседо и о том, что он не лучшим образом начал свою карьеру в "Челси". В первых матчах за "Челси" он совершил кучу ошибок".



"Каждый думал: "Почему мы заплатили так много денег за этого парня?" Но теперь мы видим игру, которую он демонстрировал в "Брайтоне". Он абсолютно великолепный игрок".



"В субботу он был везде. Он не только участвовал в разрушении, но и старался поддерживать игру, пасуя и успевая везде".



"Теперь вы можете почувствовать, что это тот Мойсес Кайседо, которого все мы знаем. Кроме того, когда смотришь на него прямо сейчас, видно, что он обрел уверенность в себе".



"Он осознал, что представляет футбольный клуб "Челси" и что это его команда. В его игре, в его поведении нет ни капли эгоизма".



"Он был абсолютно великолепен, он был везде. Это слегка походило на игру Канте, и Мойсес всецело заслуживает похвалы за это — а также тренер, который поверил в него и наделил его уверенностью в себе. Думаю, он может стать капитаном этой команды", — цитирует Микела Daily Mail.