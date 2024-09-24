Габриэль ждет "Сити" в гости

Защитник "Арсенала" Габриэль Магальяэс заявил, что его команда будет с нетерпением ждать ответного визита "Манчестер Сити".

В минувшее воскресенье "Сити" только на последних секундах сумел избежать поражения в домашнем противостоянии с "Арсеналом" — 2:2.



После гола Джона Стоунса перед самым окончанием матча Эрлинг Холанд взял мяч и сзади бросил в голову Габриэля. 26-летний бразилец не придает значения этому инциденту, но теперь ждет норвежского нападающего и его партнеров в гости.



"Я даже не помню этого. Это нормально — они радовались после того, как забили на последней минуте. Они играли дома, поэтому их долгом было выиграть матч, но наша команда очень хорошо им сопротивлялась".



"Это битва, война, поэтому наличие провокационных действий в футболе — это нормально, это часть игры. Теперь с этим покончено, и мы ждем их на своем поле", — цитирует Габриэля Daily Mail.