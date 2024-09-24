Мареска: "Нет никаких сомнений насчет Дьюсбери-Холла"

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска заявил, что не переживает насчет слабого старта карьеры полузащитника Кирнана Дьюсбери-Холла в лондонском клубе.

В прошлом сезоне Дьюсбери-Холл был ключевым игроком у Марески в "Лестере", сыграв важную роль в завоевании титула Чемпионшипа.



Минувшим летом Дьюсбери-Холл отправился вслед за Мареской в "Челси", однако после своего трансфера стоимостью 30 миллионов фунтов отметился лишь тремя появлениями на замену в Премьер-Лиге, суммарно сыграв 43 минуты.



Несмотря на это, Мареска не переживает. По словам Энцо, 26-летнему англичанину нужно привыкнуть к тому, что его роль изменилась.



"Я очень доволен Кирнаном. Нам также нужно понимать, что Кирнан был главным игроком в "Лестере". Он пришел сюда, и теперь он не является главным игроком. Он один из игроков".



"Ему, как и любому игроку в мире, нужно адаптироваться. Нужно адаптироваться душевно, потому что это переход от "окей, я главный игрок здесь" к "я один из игроков".



"Этот период требует немного времени. Ты должен понять и адаптироваться".



"Я совершенно доволен Кирнаном и тем, что он делает. Ему просто нужно немного освоиться, но в целом у меня нет никаких сомнений насчет Кирнана", — цитирует Мареску Sky Sports.