Родри прибыл в Барселону, чтобы принять решение об операции

Полузащитник "Манчестер Сити" Родри прибыл в Барселону, чтобы подтвердить поставленный ему диагноз и принять решение об операции.

В минувшее воскресенье Родри впервые в этом сезоне Премьер-Лиги появился в стартовом составе "Сити", выйдя на матч против "Арсенала" (2:2).



Однако уже в первом тайме Родри получил травму правого колена, покинув поле "Этихад" при помощи физиотерапевтов "Сити".



Накануне из Испании, родины Родри, пришла информация, позже подтверждения ESPN, что 28-летний полузащитник порвал крестообразные связки колена и в остатке сезона 2024/25 уже не сыграет.



"Сити" до сих пор ничего не сообщил о повреждении Родри, который после первичного обследования в Манчестере улетел в Барселону на консультацию к доктору Рамону Кугату, которого называют "Месси медицины".



Как отмечает The Sun, Родри перемещался в аэропорту без костылей и без какой-либо защиты на колене, лишь слегка хромая на свою правую ногу, что дает "Сити" робкую надежду.



В данный момент "Сити" дожидается вердикта Кугата, который прежде прооперировал не одного игрока английского клуба.



Потеря Родри стала бы огромной проблемой для "Сити". Испанец считается одним из самых важных игроков команды Хосепа Гвардиолы и входит в число фаворитов на завоевание "Золотого мяча".



Достаточно сказать, что "Сити" не проиграл ни одного из 48 последних матчей Премьер-Лиги, в которых принимал участие Родри.



В прошлом сезоне Родри пропустил только пять матчей, в которых "Сити" потерпел четыре поражения.



Минувшим летом Родри помог сборной Испании выиграть Евро-2024, где был признан лучшим игроком турнира.