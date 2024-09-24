Мареска: "Мы впереди того, где ожидали быть"

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска заявил, что его команда прогрессирует опережающими темпами.

В минувший уикенд "Челси" разгромил "Вест Хэм" со счетом 0:3, благодаря чему Мареска оформил свою третью подряд выездную победу в Премьер-Лиге и стал первым после Хосепа Гвардиолы из "Манчестер Сити" наставником, начавшим таким образом свою карьеру в английском клубе.



Поражение от "Сити" со счетом 0:2 дома в первом туре останется единственным для "Челси" в новом сезоне, благодаря чему "синие" занимают пятое место в таблице Премьер-Лиги.



Однако больше всего Мареску радуют не результаты, а то, как команда проникается его игровой философией.



"На сегодняшний день мы впереди того, где ожидали быть. Не в плане результатов, но в плане того, как команда прогрессирует и играет".



"Что касается результатов, то я по-прежнему думаю, что мы все еще позади "Манчестер Сити" и "Арсенала", поэтому нам нужно научиться многим вещам. Нам нужно улучшить многие вещи, лучше атаковать, лучше обороняться".



"Но важная вещь — это ощущение, которое есть у нас в данный момент, насчет того, что мы движемся в правильном направлении. Это очень важно", — цитирует Мареску Evening Standard.