"Лидс" расширит "Элланд Роуд"

Ныне выступающий в Чемпионшипе "Лидс" озвучил свои планы по увеличению вместимости стадиона Элланд Роуд" до 53,000 зрителей.

В данный момент "Элланд Роуд" вмещает 37,645 зрителей, и на протяжении шести последних лет каждый домашний матч "Лидса" собирал аншлаг.



При этом еще 26,000 фанатов стоят в листе ожидания "Лидса" для приобретения сезонных абонементов.



Реконструкция "Элланд Роуд" позволит "Лидсу" удовлетворить существующий спрос на билеты, приблизившись по размеру стадиона к "Сент-Джеймс Парк" "Ньюкасла" (52,305) и "Этихад" "Манчестер Сити" (53,400).



После своего обновления "Элланд Роуд", который является домом для "Лидса" с 1919 года, будет соответствовать высшей, четвертой, категории УЕФА и сможет принимать матчи еврокубков, а также Лиги Наций и Чемпионата Европы, сообщает BBC.



Добавим, после шести первых матчей нового сезона Чемпионшипа "Лидс" занимает шестое место, набрав 11 очков.