Райт раскритиковал Холанда за "трусливый поступок"

Легенда "Арсенала" Ян Райт раскритиковал нападающего "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда за бросок мяча в голову защитника "канониров" Габриэля Магальяса.

Ранее днем поступило подтверждение, что FA не накажет Холанда, который после гола Джона Стоунса на последних минутах воскресного матча Премьер-Лиги на "Этихад" (2:2) взял мяч из ворот и бросил его в голову Габриэля.



Райт возмущен поступком Холанда и считает, что норвежский бомбардир повел себя недостойным образом.



"Знаете, что действительно вывело меня из себя? Трусливый поступок Холанда".



"Этим утром я внимательно посмотрел, что случилось, и он бросил мяч в голову Габи, когда тот не смотрит на него и стоит к нему спиной".



"Какой трусливый поступок! Габи бы посмотрел тебе в глаза".



"Я смотрю на них как на очень хорошего защитника против нападающего, у которого впереди много лет. Я обожаю наблюдать за их противостоянием, но затем ты совершаешь такой трусливый поступок".



Нет, люди, это тревожит меня больше, чем что-либо другое. Я думал, ты выше этого, брат. Я думал, ты вышел этого", — пишет Райт в инстаграмею