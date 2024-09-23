Аканджи уверен, что грязная игра не принесет "Арсеналу" титул

Защитник Мануэль Аканджи стал очередным игроком "Манчестер Сити", раскритиковавшим манеру игры "Арсенала".

После ничьей 2:2 на "Этихад" накануне Джон Стоунс и Бернарду Силва крайне негативно высказались насчет тактики "Арсенала", который, как они считают, злоупотреблял мелким фолом и тянул время.



Аканджи признает, что мало какая команда сравнится с "Арсеналом" в этих "темных искусствах", однако Мануэль не думает, что это принесет "канонирам" титул Премьер-Лиги.



"Они стремились устроить хаос. Они всегда к этому стремятся, когда мы играем против них. Им нужна драма. Они тяжело падают после единоборств, обороняются 11 игроками в своей штрафной и затем пытаются забить гол с помощью стандартов".



"При каждом назначенном штрафном они падали на газон. Они падают на газон, чтобы подняться, снова ускориться и снова оказаться на газоне. Один из их игроков сказал голкиперу лежать на газоне и все такое".



"Я имею ввиду, что мы ничего не можем с этим поделать. В конце концов это рефери должны контролировать такие вещи, такие ситуации на протяжении сезона. Но да, мы здесь бессильны".



"Я не думаю, что есть много команд, которые лучше них в этом. Это сработало для них, раз они рады одному очку. Мы — не рады, мы старались получить больше, но их это устроило".



"Конечно, в конце концов мы по-прежнему на вершине лиги. Мы пока не проиграли ни матча. Мы старались победить, особенно во втором тайме, имея одного лишнего игрока, но это тяжело, когда 10 игроков обороняются в своей штрафной".



"Мы старались изо всех сил, мы продолжали оказывать давление до самого конца. К счастью, в итоге мы забили гол и набрали одно очко".



"В конце мы всегда выигрываем титул, и я не думаю, что в этом году будет по-другому", — цитирует Аканджи Manchester World.