"Эвертон" объявил о договоренности с Фридкином

"Эвертон" официально объявил, что консорциум Friedkin Group Дэна Фридкина согласовал покупку мерсисайдского клуба.

Ранее днем появилась информация, что Дэн Фридкин, американский бизнесмен и владелец итальянской "Ромы", находится на пороге договоренности с Фархадом Мошири, которому принадлежит 94% акций "Эвертона".



Фридкин достиг компромисса с Мошири со второй попытки — после того, как минувшим летом стороны не смогли заключить сделку.



The Telegraph оценивает стоимость сделки в 500 миллионов фунтов. При этом долги "Эвертона" составляют 300 млн. фунтов, из которых 200 млн. фунтов "ириски" должны своему крупнейшему кредитору в лице как раз Friedkin Group.



Добавим, Фридкин будет подтвержден новым хозяином "Эвертона" после того, как согласованную сделку одобрят Премьер-Лига, FA и Управление по финансовому регулированию и контролю Великобритании (Financial Conduct Authority).



"Мы рады достичь договоренности о том, чтобы стать хранителями этого легендарного футбольного клуба. Мы сосредоточены на получении необходимых одобрений для завершения транзакции. Мы собираемся обеспечить стабильность клуба и поделиться своим видением будущего, включая выступление на новом стадионе "Эвертона" в Брэмли-Мур Док", — сообщил представитель Friedkin Group.